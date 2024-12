Gemma Nierga aclara la mentira de una invitada de '59 segundos' sobre los audímetros

Por Fernando S. Palenzuela |

El programa de '59 segundos' del pasado 28 de noviembre centró parte de su contenido a la polémica entre 'La revuelta' y 'El hormiguero'. Como en cada emisión, Gemma Nierga dio voz a algunas personas del público y una de ellas aseguró que tenía un audímetro en casa, pese a que esa información es confidencial y no puede revelarse, tal y como le recordó alguno de los tertulianos.

Pese a que el programa puso en duda la veracidad de lo que decía la mujer,y ha utilizado los últimos minutos del programa del 5 de diciembre para cerrar el tema. Justo después de terminar el debate sobre el sexo, la presentadora pedía la palabra antes de despedirse de la audiencia: "Desde la dirección del programa se cree oportuno aclarar que la semana pasada".

"Dijo en directo que tenía un audímetro en su casa y esto no era verdad", aseguraba Nierga. "No consta que haya sido nunca panelista del sistema de medición de audiencias de Kantar Media. Es un método riguroso que siempre ha respetado Radiotelevisión Española y que protege la privacidad de sus participantes". La periodista recordó que ya cuestionaron la veracidad de las palabras de esta mujer, pero que, "aún así hemos querido aclararlo hoy".

"Puedo contarlo todo", aseguró la invitada que había dicho que tenía uno de los 5.920 audímetros repartidos por España. "De hecho, antes de venir aquí he dejado la televisión encendida con mi aparato enganchado a La 1". De este modo, la mujer sentía que había sido parte de una "limpieza de parrilla". Gemma Nierga no tardó en desmentirla y asegurarle a la audiencia que no disponía de un aparato en su casa.