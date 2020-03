George R.R. Martin se encuentra en aislamiento absoluto: "Paso más tiempo en Poniente que en el mundo real"

Aunque 'Juego de Tronos' ya sea historia, su universo sigue vivo, al menos en la mente de George R.R. Martin, que, para desesperación de los fans de las intrigas de Poniente, sigue sin ponerle el punto final al sexto libro de la saga "Canción de hielo y fuego". No obstante, el coronavirus se ha convertido en un inesperado aliado para los seguidores de la franquicia, ya que el autor ha desvelado estar inmerso en la escritura de "Vientos de invierno" ante la imposibilidad de salir de su casa.

George R.R. Martin en una premiere de 'Juego de Tronos'

En una publicación en su blog personal, Martin ha reflexionado acerca de los sacrificios que, como empresario, ha tenido que llevar a cabo ante la pandemia que asola al mundo. Por el momento, ha cerrado temporalmente negocios como su cine y otras entidades como la fundación sin ánimo de lucro Stagecoach. En cuanto a su estado personal, el novelista ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a sus numerosos fans: "Soy consciente de que me encuentro entre la población vulnerable, por mi edad y mi condición física. Pero por ahora me encuentro bien, y estamos tomando todas las precauciones."

"Me encuentro solo en un remota localización aislada, asistido por alguien de mi equipo, y no estoy yendo a la ciudad ni a reunirme con nadie," apunta Martin, que añade a qué está dedicando esa abundante cantidad de tiempo libre: "La verdad sea dicha, estoy pasando más tiempo en Poniente que en el mundo real, escribiendo cada día. Las cosas parecen siniestras en los Siete Reinos, pero quizá no tan siniestras como en la realidad.

Regreso televisivo

La controvertida temporada final de 'Juego de Tronos' no será lo último que veamos de Poniente en televisión, ya que HBO ya está trabajando en 'House of the Dragon', una precuela centrada en la casa Targaryen. Martin forma parte del equipo creativo de ese proyecto, cuyo estreno, por el momento, está previsto para 2022, aunque ahora mismo el autor está más concernido por la situación que azota al mundo real: "Viendo las noticias no puedo evitar sentir que nos encontramos en una novela de ciencia ficción, pero no el tipo de novela en la que me habría gustado vivir cuando era pequeño."