Emilia Clarke critica el momento más injusto del final de 'Juego de Tronos'

Tras ocho temporadas y con millones de fieles en todo el planeta, era difícil que el final de 'Juego de Tronos' convenciera a todo el mundo. Muchos se quedaron sorprendidos cuando se supo quién era finalmente el elegido para sentarse en el Trono de Hierro y gobernar sobre los Siete Reinos y hubo peticiones para que David Benioff y D.B. Weiss reescribieran el último capítulo (o la temporada completa) de la serie.

Daenerys y Jon en el final de 'Juego de Tronos'

Pero no solo hubo críticas por parte del público, ya que una de sus protagonistas, Emilia Clarke, se ha mostrado "molesta" por un aspecto del final de la ficción emitida en HBO. Según ha contado en una entrevista para The Times, a la actriz británica no le gustó nada que Jon Nieve asesinase a su personaje, Daenerys, sin hacer frente a ningún castigo por ello.

"Realmente lo sentí por ella", ha explicado Clarke sobre sus impresiones al saber cómo terminaría el destino de los dos amantes. "Estaba molesta porque Jon Nieve no tuvo que lidiar con nada. Se escapó del asesinato", comenta la actriz británica, a la que le hubiera gustado otro final para el personaje interpretado por Kit Harington, que queda libre de la cárcel, pero al que le imponen el destierro más allá del Muro con sus amigos los salvajes.

El cambio más sorprendente

Si hay un personaje que experimentó una evolución sorprendente y crucial para el desarrollo de la serie fue Daenerys Targaryen. Pasó de ser una joven inocente y asustadiza a una mujer fuerte, valiente y muy ambiciosa, cuya locura acabó destruyéndola. Para Clarke, el punto de inflexión fue la Batalla de Invernalia: "Especialmente en este punto hay mucha ira". La actriz resalta que su personaje siempre había sido "una guerrera feroz", pero que su "sangre fría" aumenta debido "a todos los cambios a nivel emocional que le han sucedido".