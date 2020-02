Sandra Oh protagonizará la comedia dramática 'The Chair'

Sandra Oh va a dejar de lado, al menos por un tiempo, sus andanzas con Villanelle para protagonizar un nuevo proyecto para Netflix que llevará el título de 'The Chair'. La ficción, que será una comedia dramática, proviene de la actriz Amanda Peet ('Brockmire') y los creadores de 'Juego de Tronos', Dan Benioff y D.B. Weiss.

Sandra Oh y Amanda Peet

'The Chair' estará compuesta por seis episodios de media hora de duración que seguirá a Oh en el papel de una catedrática del departamento de Inglés de una universidad importante. Jay Duplass ('Transparent') también participará en la ficción, aunque se desconocen los detalles de su personaje.

Oh, que saltó a la fama por su papel en 'Anatomía de Grey', continúa vinculada a 'Killing Eve', que fue renovada por una cuarta temporada meses antes del estreno de la tercera temporada, previsto para el próximo 26 de abril en BBC America y AMC.

Primer trabajo para Netflix

Según algunos medios, el proyecto, que se convertirá en el primer trabajo de Benioff y Weiss para Netflix tras su multimillonario fichaje consumado el pasado verano, habría sido presentado anteriormente a HBO, cuando el dúo estaba vinculado a la cadena de cable premium.

Peet, que actuará como productora ejecutiva del proyecto junto a Benioff y Weiss, co-escribió el piloto de 'The Chair' con Annie Julia Wyman. Será la primera serie de la actriz como guionista, que ha escrito dos obras de teatro: "The Commons of Pensacola", estrenada en Nueva York en 2013, y "Our Very Own Carling McCullough", estrenada en Los Angeles en 2018.

'The Chair' se une a una lista de nuevas apuestas de Netflix que incluye el drama 'Painkiller' sobre la crisis de opioides, el thriller político 'White Stork' protagonizado por Tom Hiddleston, 'Pieces of Her' encabezada por Toni Collette, una adaptación en acción real del manga 'One Piece' y el drama 'On the Verge' de Julie Delpy.