Gèrard y Jesús dejan clara su rivalidad en 'OT 2020' con una sonora bronca: "Hablaré de lo que quiera"

Los ánimos están muy caldeados en 'Operación Triunfo'. El mes y medio de convivencia y encierro comienza a pasar factura en los concursantes y solo hace falta una palabra para desatar una guerra. Si ya lo vimos con el enfado entre Samantha y Rafa a causa de un comentario machista, los siguientes en pelearse han sido Gèrard y Jesús por una broma sobre Galicia.

Jesús y Gèrard tras su bronca en 'OT 2020'

El de Ceuta se encontraba con Flavio, Samantha y Anaju en una mesa cuando comentaron que Sabela tuvo que ir al dentista en la edición anterior. Eva, que se encontraba en otra mesa, apuntó que Sabela es de A Coruña, a lo que Gèrard aprovechó para bromear con ella: "¿Por cada persona que sea de Galicia vas a saltar?". Sin embargo, quien respondió al participante no fue Eva, sino Jesús, pidiéndole que no le vacile. "¿Por qué no?", le respondió Gèrard, sin entender lo que estaba ocurriendo. "Te estoy diciendo que no me vaciles y sigues". El ambiente comenzaba a caldearse y Gèrard, lejos de ceder, le cuestionó: "¿El vacilón me va a pedir eso?".

Nadie en el comedor parecía entender nada de lo que estaba ocurriendo, puesto que la broma del ceutí iba para Eva y no para Jesús. "Desde el primer día lleva igual y no he dicho nada", reprochaba el gaditano. "Así que te pido por favor que pares, al menos conmigo". En ese momento, Gèrard negó que la broma fuera para él, siendo respaldado por Anajú.

Jesús prefirió abandonar la sala y marcharse a la terraza para estar solo, a lo que Gèrard aprovechó para explicarle a Nia y Eva lo que estaba pasando. El ceutí contaba que en muchas ocasiones tanto Jesús como Rafa bromean tachándolo de "suave" y él entiende que es una broma y no salta. Jesús, que lo escuchaba desde la terraza, entró para seguir enzarzándose: "Te pido por favor, delante de todos, que cortes el rollo porque yo me he metido aquí para parar la conversación", replicaba, silenciando a Nia cuando esta trataba de aclarar lo que estaba pasando. "Yo hablaré de lo que quiera", contestaba Gèrard. Con Jesús de vuelta a la terraza, el de Ceuta siguió explicando las diferencias entre él y su compañero a la hora de tomarse las bromas.

"Me lleva retando desde que entró"

Tras comprobar la situación en la que se encontraba el de Barbate, Nia acusió a la terraza para intentar calmar a su compañero. "Es que encima tú te pones de su parte", le reprochaba Jesús a su compañera. "Yo no estoy de parte de nadie. Lo que pasa es que no puedo evitar dar mi opinión cuando veo algo que no me parece", le aseguraba Nia. "Ya está, relájate". Sin embargo, él no parecía encontrarse cerca de la calma. "Yo soy el primero que acepto las bromas y que hago bromas, pero me lleva retando desde que entró. Lo he hablado contigo un montón de veces y hoy se lo he dicho porque hay veces que no lo aguanto. Si sabe que con él no, que no me trate así", explicaba.

"Habla con la gente y pone a todo el mundo en mi contra", le explicaba Jesús acerca del episodio en el que Gèrard contaba a sus compañeros qué había ocurrido. "Es así, Nia. No lo ves. No lo quieres ver", respondía mientras Nia se echaba la mano a la cabeza. "Yo me voy a ir de aquí. Y si no me voy a ir, mañana va a venir Noemí a hablar conmigo y me va a mandar a tomar por culo". "Jesús, por favor, baja. Pon los pies en la tierra".