Samantha emociona mientras Nia y Eva calientan el segundo pase de micros de la Gala 7 de 'OT 2020'

La tarde del viernes 28 de febrero, los concursantes de 'OT 2020' actuaron en el segundo pase de micros de la Gala 7, en la que Bruno, Hugo y Rafa se juegan su permanencia en la Academia. Una cita a la que, además, Edurne acudirá como invitada, al igual que Ariadna, quien regresará al plató del talent show para presentar su primer single, "Al santo equivocado", que sus compañeros tuvieron ocasión de escuchar en la Academia apenas un rato antes de que arrancara el pase.

Samantha, Eva y Nia en el segundo pase de micros de la Gala 7 de 'OT 2020'

Bruno fue el primero en actuar una vez más con "Llegué hasta ti", en la que volvió a estar acertado, al igual que en el pase previo, a nivel vocal. Además, el concursante se mostró mucho más cómodo y suelto en los movimientos y a la hora de tocar las congas, un plus que añadió más alegría y profesionalidad a su interpretación. Durante la actuación de Hugo con "Genius", el concursante demostró disfrutar de nuevo con su número, en el que fue evidente el trabajo, tanto a nivel vocal como interpretativo, con una actitud que resultaba contagiosa incluso a los profesores. Rafa, con su "Cojo el saco y me retiro", demostró un aspecto más dramático de lo habitual, aunque no al nivel del primer pase de micros, en el que dejó entrever una faceta más inclinada hacia la tristeza. No obstante, eso no perjudicó su actuación, en la que el concursante vocalizó mucho más, tal y como le habían recomendado.

En el caso de Flavio y Gèrard, a la hora de interpretar "Never Gonna Give You Up", la pareja se mostró más suelta y coordinada, tanto a nivel vocal como de coreografía. Ambos dejaron evidente el trabajo que habían hecho, lo que provocó que se mostraran más cómodos durante su actuación. Durante la actuación de Maialen con "Andar conmigo", la expresión ensimismada de Ivan Labanda fue un resultado más que evidente del trabajo de la concursante, quien dejó patente su dulzura durante toda la actuación, incorporando los cambios a lo largo de la canción para hacerla más dinámica. Una actitud muy distinta a la que pedía "Don't Start Now", tema de Eva y Nia, en el que ambas concursantes, ya sin accidentes como en el pase anterior, se mostraron más seguras y potentes a nivel vocal. Una actuación en la que las dos estuvieron muy coordinadas, con la coreografía ya incorporada y una poderosa actitud que no pasó nada desapercibida a los profesores.

"Me toca bastante las narices que salgáis"

Los concursantes de 'OT 2020' durante la actuación grupal en el segundo pase de micros de la Gala 7

Jesús logró por fin conseguir una buena interpretación de "Sábado por la tarde", tema que ha supuesto todo un reto para el concursante. Aunque se mostró flojo al comienzo de su actuación, Jesús logró acertar en la afinación a lo largo de toda la actuación, al contrario de lo que había ocurrido en el primer pase, por lo que concluyó con un buen sabor de boca. En el caso de Samantha y su interpretación de "Human", la concursante también evitó los problemas con la afinación que tuvo en el pase previo y mostró una cara a nivel interpretativo más acertada y controlada, logrando conmover con su actuación. Anaju fue la encargada de actuar en último lugar antes de la grupal con "Tusa", canción con la que la concursante volvió a demostrar la poderosísima actitud que podía sacar sobre el escenario. Mientras que en el primer pase acabó algo decepcionada con su trabajo, en esta ocasión la concursante evidenció su poderío tanto a nivel corporal como vocal, aunque con ciertos aspectos a pulir de cara a la gala del domingo 1 de marzo.

A la hora de interpretar a coro "Waka Waka", los concursantes actuaron bastante coordinados a nivel de coreografía, aunque a nivel vocal había momentos en los que a los chicos apenas se los oía junto a las voces de las chicas, pero que no desempañó el buen resultado en general. "Disfrutadlo mucho mañana. Pero recordad que es muy posible que no volváis a vivir algo semejante. Es fruto de estar en un programa tres meses", anunció Noemí Galera al concluir el pase, haciendo referencia a las primeras firmas a las que acuden los concursantes el sábado 29 de febrero. "Me toca bastante las narices que salgáis, me cuesta que os concentréis", reconoció la directora, recordando que era un efecto que había ocurrido en todas las ediciones, por lo que Noemí señaló que "es un espejismo. Lo repito cada año". "Ningún artista tiene este privilegio. Aprovechadlo", animó Galera, antes de retirarse.