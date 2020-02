'OT 2020': Edurne y Ariadna para presentar su primer single, invitadas de la Gala 7

La competición en la Academia más famosa de la pequeña pantalla no cesa. Bruno, Hugo y Rafa se van a jugar la expulsión en una noche que promete ser de infarto. Este domingo 1 de marzo, La 1 emitirá en prime time la Gala 7 de 'OT 2020', el talent show producido por Gestmusic para la cadena pública y presentado por Roberto Leal. En esta nueva entrega del espacio, que ya ha superado su ecuador, veremos a los tres triunfitos luchar por su permanencia y al resto de sus compañeros intentar despuntar para no ser nominados por el jurado defendiendo sus respectivos temas sobre el escenario.

Edurne y Ariadna, invitadas de 'OT 2020'

Pero más allá de todas las actuaciones de todos los triunfitos que veremos durante la noche, el espacio contará con dos invitadas de honor y sin duda muy especiales y es que ambas nacieron artísticamente hablando en ese mismo programa. Por un lado estará Edurne, que fue concursante de 'OT 2005' y que desde entonces no ha dejado de encadenar éxitos. Más allá de su gran paso por la pequeña pantalla, donde ejerce como jurado en 'Got Talent España' e 'Idol Kids', ambos en Telecinco, la artista ha participado también en ficciones como 'Servir y proteger' y a día de hoy ultima el lanzamiento de su nuevo trabajo musical. "Tal vez" es el single que lanzará el 6 de marzo pero antes, en 'OT 2020', la artista interpretará uno de sus últimos grandes éxitos, "Demasiado tarde".

La segunda invitada de la noche será Ariadna, exconcursante de este 'OT 2020'. Tras su expulsión, la artista empezó a trabajar en su primer tema en solitario que ya ha visto la luz este viernes 28 de febrero y que presentará por primera vez en directo en el espacio de Televisión Española. "Al santo equivocado" es el título de esta canción que ha compuesto ella misma y que, tal y como explica, se desnuda emocionalmente hablando para hablar del desamor tras sufrir una ruptura sentimental. Aclam Records es el estudio con el que ha producido esta canción con la que inicia su carrera musical.

Canciones que se interpretarán en la gala

- Tema grupal: Waka Waka, de Shakira

-Anaju: "Tusa", de Karol G y Nicki Minaj

- Bruno: "Llegué hasta ti", de Muerdo y Juanito Makandé

- Hugo: "Genius", de Sia, Diplo y Labrinth

-Rafa: "Cojo el saco y me retiro", de Astola

-Maialen: "Andar conmigo", de Julieta Venegas

-Eva y Nia: "Don't start now", de Dua Lipa

-Jesús: "Sábado por la tarde", de Claudio Baglioni

-Samantha: "Human", de Christina Perri

-Flavio y Gèrard: "Never gonna give you up", de Rick Astley