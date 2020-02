Samantha se enzarza con Rafa por un comentario machista en 'OT 2020': "¡Iros a tomar por culo!"

'OT 2020' se ha vuelto a ver sacudido por una polémica, esta vez por una bronca entre los propios concursantes, que han abierto el debate sobre ciertas expresiones machistas. Todo surgió a raíz de una conversación en la que Rafa Romera describía sus preferencias en cuanto a las mujeres. "A mí me gustan maduritas", confesó el cordobés, unas palabras que molestaron a Maialen y que contaron con el apoyo de Bruno Alves y Jesús Rendón.

Maialen explicó a sus compañeros que le "repateaba" esa forma de referirse a las mujeres pues, según afirma, es. "¿Y cuando a nosotros nos dicen yogurines?", preguntaron los chicos para defenderse. Fue entonces cuando Samantha , que estaba almorzando en la otra mesa, se unió a la conversación para apoyar a la pamplonesa y terminó explotando: "Os decimos que la expresión ' me gustan maduritas' está mal y saltáis con lo de 'y a mí me gustan los yogurines'.Eso es lo que más odio del machismo, que enseguida comparáis".

Samantha y Rafa en la Academia de 'OT 2020'

"Yo lo he dicho para diferenciar, no por machismo. ¿De qué estás hablando, Samantha? Yo tonterías no hablo", gritó enfadado el andaluz mientras sus compañeros le decían que se calmase. "He dicho eso porque acaba de pasar, pero es que siempre que hablas de machismo con un hombre, sale con eso", le aclaró Samantha a Rafa, quien le contestó que no comparara una cosa con la otra y que prefería aparcar el tema. "Pero Rafa, podemos tener una conversación sobre eso. Que no compare. ¿Me vas a decir encima lo que tengo que hacer?", le respondió la alicantina. "Es que has sacado las cosas de contexto", volvía a insistir el cordobés, a lo que Samantha arguyó que solo estaba expresando su opinión. "Lo que no se puede hacer es ofenderse por todo", apuntó Jesús antes de dar por concluido el debate grupal.

Calma después de la tormenta

Bruno fue el único que se quedó conversando con Samantha y Maialen para llegar a un punto de entendimiento. "Es cosificador dependiendo del contexto y de cómo se diga. ¿A mí me gustan yogurines? Sí. Pero yo nunca utilizo la palabra 'yogurín', creo. Digo 'más jóvenes que yo' o 'más pequeños'", matizaba Samantha, a lo que Bruno respondió: "Vale, tenemos que erradicar ese tipo de expresiones. Pero el contexto en el que lo hemos dicho ha sido entre amigos".

"A mí me parece que cosifica y digo que, teniendo el problema que tenemos, me parece mejor pasarte de intentar erradicar expresiones que cosifiquen, que no decir 'bueno, pero esto no cosifica'. Pero es mi opinión", argumentó Maialen. "Aquí la gente se piensa que machismo es solo la agresión de género, pero no es así. Los micromachismos existen y es lo primero que se ha de erradicar", añadió Samantha y finalmente Bruno terminó pidiéndoles disculpas por si se habían sentido ofendidas.