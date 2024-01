'GH Dúo 2' lanza pistas sobre dos nuevos concursantes y Fresita ('GH 5') niega ser ella

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El final de la octava edición de 'GH VIP' con la victoria de Naomi Asensi ha traído consigo que Mediaset España se encuentre preparando otra temporada de 'GH Dúo'. Para ello, necesita a varios rostros conocidos que se atrevan a adentrase en la casa de Guadalix a participar junto a otros famosos en pareja. Por ello, Telecinco ya ha confirmado a los primeros concursantes del reality y ha lanzado alguna pista de los siguientes participantes que se van a confirmar.

Fresita, ganadora de 'GH 5'

A través de las cuentas oficiales del concurso de Mediaset Españaqué dos concursantes se sumergen en el reality. En ambas instantáneas, se puedo observar parte del cuerpo de una vaca y esto, quien se dio a conocer en la quinta edición de ' Gran Hermano ', por el icónico momento que vivió con una de ellas cuando estuvo en el formato.

Sin embargo, Nuria Yáñez, nombre de pila de la exparticipante del reality de personas anónimas de Mediaset España, ha subido varias publicaciones a las redes sociales desmintiendo ser ella. "Amigos míos de mi corazón. Tengo el teléfono que echa fuego. Mil gracias por vuestro apoyo, pero no soy yo la de la pista de 'GH Dúo 2'", ha explicado en el texto que acompañaba a una imagen suya con una vaca.

No se verá las caras con Luca Onestini ni Elena Rodríguez

Minutos más tarde ha colgado otro mensaje en X, anteriormente Twitter: "Si fuese yo callaría porque sé que os daría alegría, pero como no soy y me duele que siempre ponen algo de vacas y luego no soy yo... Me sabe mal por la gente que me quiere". Por lo tanto, Fresita no se encontrará en la casa de Guadalix con Luca Onestini y Elena Rodríguez, quienes ya están confirmados como concursantes oficiales del reality de Zeppelin TV.