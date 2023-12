Por Beatriz Prieto |

En pleno Día de los Inocentes, 'Así es la vida' sorprendía a su colaborador Suso Álvarez con una inesperada oferta desde la dirección de Mediaset España: participar como concursante de la segunda edición de 'GH Dúo', junto a Alejandra Rubio. Una oferta que no aparentaba ser muy auténtica, después de ser negada en un juego por el tan señalado día de las bromas, al contrario que la respuesta de barcelonés, que descartó un posible regreso a otro reality en el horizonte.

Suso Álvarez descarta participar en 'GH Dúo' desde 'Así es la vida'

. Mamá, respira", bromeó Álvarez, después de que César Muñoz lanzara la supuesta oferta de la dirección de la compañía. "No entiendo, de verdad, las ganas que tiene la gente de verme otra vez encerrado,", añadía el barcelonés, consciente de las críticas que habría recibido en anteriores realities, como ' Gran Hermano 16 ' y ' GH VIP 6 '.

"Estaos tranquilos, que a la dirección, a veces, también se le dice que no", contestaba entonces Álvarez, quien apostaba así por quedarse "aquí tranquilo todas las tardes en 'Así es la vida', que es donde me siento a gusto". "No estoy preparado, porque que sepáis que todavía no he madurado y necesito más tiempo", dejó caer el colaborador, en tono jocoso, tras lo cual dejó claro que "no lo tengo que consultar con nadie", ni siquiera con Rubio, ante la insistencia de sus compañeros.

Solo amigos

La curiosa "propuesta" llegaba así más de un mes después de que Sergio Pérez, colaborador de 'Fiesta', vinculara sentimentalmente a Rubio y Álvarez, de quienes llegó a asegurar que habrían mantenido "encuentros secretos". "Quiero ser bien claro, bien tajante: Alejandra es mi amiga. La quiero muchísimo y no ha estado en mi casa en su vida y además no sabe ni dónde vivo", defendió el barcelonés en 'Así es la vida', después de que su compañera también negara dichos rumores en el programa del fin de semana.