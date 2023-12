Luca Onestini se suma a Elena Rodríguez como concursantes confirmados de 'GH Dúo 2'

Por Beatriz Prieto |

La octava edición de 'GH VIP' alcanzó su final el jueves 21 de diciembre y, como habían adelantado desde Mediaset España, el equipo aprovechó la importante cita para confirmar oficialmente los nombres de los dos concursantes que formarán parte de la segunda edición de 'GH Dúo', que toma el relevo de su reality "hermano" a partir del próximo 2024: Luca Onestini y Elena Rodríguez.

'GH VIP 8' confirma el fichaje ya anunciado de Elena Rodríguez para 'GH Dúo 2'

El anuncio llegaba apenaspor parejas. De hecho, tanto Rodríguez como su hija estuvieron presentes en la final de 'GH VIP 8': Molinero como ganadora de la anterior edición, mientras que. "Estoy contenta, con muchas ganas de divertirme y de experimentar, sobre todo", declaró Rodríguez, antes de conocer la identidad de su primer compañero.

Onestini, de hecho, fue el primer concursante confirmado por Telecinco: el ganador de 'Secret Story: La casa de los secretos' también visitó la casa de Guadalix de la Sierra, donde se reunió con Albert Infante después de que el barcelonés se convirtiera en el tercer finalista del reality. El hermano de Gianmarco Onestini visitaba así la misma casa en la que pasó varios meses hace dos años, tras debutar como concursante del reality de los "secretos", y donde inició su relación con Cristina Porta, pareja que rompió unos meses después.

¿Formarán pareja?

Onestini se dio a conocer en España como defensor de Luca en 'GH VIP 7', reality en el que su hermano y Molinero iniciaron una relación que duró más bien poco. Por ese motivo, 'GH VIP 8' no desperdició la oportunidad de ver cómo interactuaban, aunque fuera desde la distancia. "Me parece muy bien", se limitó a decir Onestini, al conocer el fichaje de Rodríguez, a quien aseguró que iba "a saludar con un poquito de ánimos, no hay problema", aunque confesó que esperaba que no formasen pareja dentro del reality.

¡Luca Onestini es el primer concursante confirmado de #GHDÚO! 🎉🙌 ¿Cómo os quedáis? 😱💣 Nosotros estamos LIVING #GHVIPFinal pic.twitter.com/kwc8bK6h64 — Gran Hermano (@ghoficial) December 21, 2023

"No le ha hecho mucha gracia a él. Ha pasado mucho tiempo y no debería haber ningún problema", comentó por su parte Molinero, tras la breve, fría y educada interacción entre su madre y el italiano. Además, la madrileña aprovechó para aconsejar a Rodríguez de cara a su participación en 'GH Dúo', después de que ella misma ganara 'GH VIP 7', sino que también formara parte de 'Gran Hermano 17': "Que lo sientas, que lo vivas y que lo disfrutes por encima de todo".