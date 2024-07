Por Beatriz Prieto |

La semifinal de 'Supervivientes All Stars', celebrada la noche del jueves 25 de julio, vivió la despedida de Logan Sampedro como último expulsado de la edición antes de la gran final del domingo 28 de julio, al caer ante Sofía Suescun y Alejandro Nieto. Una marcha que dio paso a un juego de prelíder y de líder, que concluyeron con la victoria definitiva de Sofía y, en consecuencia, dejaron a Jorge, Marta y Alejandro en la palestra de cara a la primera expulsión de la final.

Jorge, Marta y Alejandro quedan nominados en 'Supervivientes All Stars' tras la doble victoria de Sofía

Los cuatro finalistas de la edición comenzaron su carrera hacia el último liderazgo de la edición con una reto en el que debían permanecer. Este reto acabó primero con Jorge, cerca de superar los doce minutos de resistencia, por lo que, siendo el más pesado de los cuatro, dado el mayor tamaño del superviviente.

A pesar de ese gran hándicap con respecto a sus otros dos rivales, quienes al igual que Sofía ya llevaban tiempo aguantando sin la ayuda de uno de sus brazos, la navarra se mostró optimista, e incluso sonriente, hasta el punto de animar a Marta para vivir una final de líder femenina. Aunque la canaria se movió menos que Alejandro en un principio, finalmente su resistencia llegó al límite cerca de los catorce minutos y la canaria cayó al agua, seguida por el gaditano, quien no obstante ya había conseguido plaza para la final de líder junto a Sofía, última en arrojarse al mar.

Tercer e importante liderazgo

Sofía y Alejandro apenas tuvieron tiempo de recuperarse, puesto que ambos se enfrentaron al siguiente y último juego tan solo unos minutos después. En él, ambos concursantes tenían que aguantar en una estructura, sobre distintas estacas con números, cuyo orden de retirada estaba prestablecido previamente. Un duelo bastante igualado hasta que, superados los ocho minutos, retirar uno de los palos situados en la zona más inferior acabó con Alejandro en el suelo, después de que Sofía retirase el suyo con éxito, gracias a su destreza con los dedos de sus pies.

"A estas alturas me da rabia. De estar nominado a poder ser líder, es un paso. Pero bueno, enhorabuena a Sofía porque se lo merece y lo ha hecho muy bien", confesaba su rival. "Para mí esto es un regalazo, me doy por satisfecha. A toda la gente que me ha salvado dos veces, que ni siquiera me lo esperaba, gracias", dedicó Sofía, al recibir por tercera vez el collar de líder en esta edición. En esta ocasión, este libraba a la navarra de enfrentarse al primer televoto de la final, al contrario que sus tres compañeros, uno de los cuales solo rozará el podio de 'Supervivientes All Stars' al quedar en cuarto lugar.