Por Beatriz Prieto |

La semifinal de 'Supervivientes All Stars' se celebró la noche del jueves 25 de julio, algo más de un mes después de que arrancara la edición, con Alejandro Nieto, Logan Sampedro y Sofía Suescun como últimos nominados de la edición. Un enfrentamiento en manos de los espectadores, a través de la app de MiTele, donde la votación dejó a Logan fuera de la final del domingo 28 de julio, con un 17% de los votos, en la que apuntaba a ser su última experiencia televisiva.

Sofía, Alejandro y Logan, antes de conocer al último expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Los tres nominados, junto a Marta Peñate . Una noticia que les produjo una gran alegría, además de cierta amargura al saber que la final se celebraría en Honduras, lo que retrasaba su vuelta a España y su reencuentro con sus seres queridos., confesó Nieto, tras señalar ese lado amargo. ", aunque aún así estoy supercontento de todo lo que hice y agradecido de que me hayáis invitado", declaró Logan.

Con los supervivientes ajenos a su presencia en Honduras, los familiares de los nominados lanzaron sus alegatos en su nombre, empezando por el padre de Logan: "Los hechos hablan por él, más que las palabras. El Logan que habéis visto es el de verdad, ha ido la persona, no el personaje. Todo lo que ha hecho ha sido con el corazón, lo ha dado todo en las pruebas, también ha actuado con cabeza y ha sabido salir de las situaciones complicadas con calma". "Alejandro ha vuelto a transmitir todo lo que tiene, es la esencia de 'Supervivientes', lo ha vuelto a demostrar en esta edición", defendió por su parte Tania Medina, novia del gaditano.

Alejandro, salvado con un 63%

"Es una persona superhumilde, superhonesta, que ha sabido ayudar a sus compañeros. Tiene mucha iniciativa, transmite buena vibra, ha sido muy divertido, nos ha dado momentos increíbles", prosiguió la canaria, quien también destacó que, "cuando se ha equivocado, ha sabido rectificar". En cuanto a Kiko Jiménez, destacó de su novia Sofía que "vino a darlo todo, podía haber optado por pasar desapercibida, le podía beneficiar, pero tenía un compromiso con ella misma y con la audiencia. Ha sabido hacerlo bastante bien en la convivencia, que no se lo han puesto fácil".

"Ha tenido a todo un grupo en contra, ha tenido que soportar el acoso y derribo de algunos concursantes y ha demostrado tener mucho temple y muchísima paciencia, cosa que creo que cualquier espectador la hubiese perdido en su lugar. Hay que salvar a Sofía porque merece ese puesto en la final", remató el jienense. Finalmente, tras la salvación de Alejandro con el 63% de los votos, Logan se convirtió en el último expulsado de la edición, lo que desató las lágrimas de Sofía, para quien el asturiano había sido un pilar fundamental.

Los supervivientes se enteran de que son finalistas y que el domingo será la gran final desde Honduras ????????



????? #SVAllStarsSemifinal

????https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/E6uSStq0DK — Telecinco (@telecincoes) July 25, 2024

¿Adiós definitivo a la televisión?

"No hay lugares mágicos, pero hay gente que los hace mágicos. Me llevo un poquito de cada uno en el corazón", dedicó el asturiano a sus cuatro compañeros, agradecido también con todo el equipo del programa, antes de dirigirse a sus seguidores. "Hace seis años hice un concurso como reto personal, pero esta vez lo hice como regalo para vosotros. Podéis tomarlo como una despedida, porque no creo que me veáis otra vez por aquí. Al final, los lobos no están hechos para el circo ni nada de esto", remató Logan. Una despedida en la que el asturiano se mostró muy conforme y satisfecho y tras la cual fue sorprendido con un reencuentro con su padre.