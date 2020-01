Goya 2020: Amaia Romero revela el mensaje que le ha dado Pepa Flores (Marisol)

La 34a edición de los Premios Goya han tenido a una gran protagonista: Pepa Flores (Marisol). Cuando era tan solo una niña, esta joven malagueña se convirtió en una gran estrella del mundo del cine de nuestro país y es por ello que en esta ocasión, la Academia de Cine ha querido rendirle un merecido homenaje entregándole el Goya de Honor 2020. La artista ha decidido no acudir a recibirlo ya que lleva años totalmente apartada de los medios de comunicación, un retiro que ha querido mantener ahora también. Por ello, sus dos hijas María Esteve y Celia Flores se han personado en la gala de entrega, que precisamente se a realizado en su ciudad natal, para recogerlo ellas.

Amaia Romero y Pepa Flores

Pero más allá de la entrega de este premio, la Academia de Cine ha querido homenajear a Pepa Flores con una actuación muy especial que protagoniza Amaia Romero, cantante y ganadora de 'OT 2020'. La de Pamplona ha querido volver por segundo año consecutivo a la entrega de estos galardones y lo ha hecho para interpretar uno de los temas de la conocida artista. Su elección para esta actuación no ha sido para nada casual y es que en infinidad de ocasiones la joven se ha mostrado muy seguidora de la que en su día fue niña prodigio. Precisamente, de eso ha querido habla en la alfombra roja a la que ha acudido antes de actuar en la gala.

Empezó a cantar por ella

En una escueta entrevista para El País, Romero se ha mostrado especialmente nerviosa por su actuación: "Espero que todo salga bien". Paralelamente, la chica ha afirmado que su película favorita es "Marisol rumbo a Río", por ser el film "que más me marcó de pequeña". Además, ha contado que "yo empecé a cantar gracias ella. Si no fuera por ella, cantaría de una manera totalmente diferente o quizás ni cantaría". De esta forma, la chica ha dejado claro que el motivo por el que ha vuelto a estos Premios Goya ha sido precisamente ese: rendirle un homenaje a la que siempre ha sido su modelo a seguir.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Romero también ha querido revelar si conoce o no a Marisol. Esta ha explicado que personalmente no, pero sí ha contado que recibió un mensaje por parte de Pepa Flores. "Una vez su hija me mandó un audio que era ella mandándome un saludo. Me hizo muchísima ilusión", ha explicado, antes de dejar claro que "me encantaría conocerla". No sorprendería que tras este homenaje en los Goya 2020 ambas terminen protagonizando un bonito encuentro, ya sea en la propia Málaga o en otro lugar, pero evidentemente será en privado.