Goya 2020: Sigue en directo y comenta con nosotros la gala de entrega

Un año más, la Academia de Cine lo tiene todo listo para premiar a las mejores películas españolas que se han producido en los últimos 12 meses. Este sábado 25 de enero se celebra la 34 edición de los Premios Goya, que al igual que el año pasado cuentan con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como presentadores. Ambos prometen una noche divertida, llena de sorpresas, con mucha autocrítica pero también con mucho amor y apoyo a la industria del cine en nuestro país. Después de triunfar en su estreno juntos en 2019 en cuanto a audiencia y críticas se refiere, ambos repiten con ganas de seguir consolidando los Premios Goya como la gran cita del cine en nuestro país.

Premios Goya 2020

En esta ocasión, los Goya no se entregarán en Sevilla como el año anterior o en Madrid como en otros previos, esta vez el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga acogerá la entrega de premios. Tras un impresionante despliegue técnico, el lugar se transformará en el gran escenario por el que pasarán las personalidades más destacadas de la industria del cine de nuestro país. En televisión, La 1 es la cadena elegida para emitir la gala, una ceremonia que puedes seguir también en FormulaTV. En este portal te contamos minuto a minuto todo lo que está pasando esta noche y te desgranamos, con mucho humor, todo lo que quizás no has visto en televisión.