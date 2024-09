Por Beatriz Prieto |

La noche del domingo 8 de septiembre, Telecinco inauguró la primera gala de 'Gran Hermano: El debate' con Ion Aramendi al frente. Una cita que el presentador arrancó en la principal cadena de Mediaset España con un importante anuncio sobre las nominaciones y las expulsiones, relacionadas con la "casa secreta".

Ion Aramendi en el primer debate de 'Gran hermano 19'

"Volvemos a los orígenes y lo hacemos a lo grande.", recordó el presentador, al recordar la mención del "doble juego, doble espacio y doble decisión" en la primera gala de la edición, del pasado jueves 5 de septiembre. Aramendi mencionó

"Doble juego: cada semana, dos habitantes de la casa secreta entrarán como concursantes a la 'casa oficial' y tendrán que ocultar su verdadera identidad. Si les descubren, las consecuencias pueden ser fatales", prosiguió el vasco. No obstante, "para que entren dos en la casa grande, deben salir dos", por lo que Aramendi confirmó que las primeras nominaciones se celebrarían el martes 10 de septiembre. "Y el jueves, la expulsión será doble", añadió Aramendi, sobre un momento en el que, sin embargo, "ninguno saldrá de Guadalix".

BOMBAZO ???? Hasta que todos los integrantes de la casa secreta no pasen por la casa grande, NADIE SALDRÁ DE GUADALIX ???? #GHDBT1 pic.twitter.com/0xl2Y3O2Cv — Gran Hermano (@ghoficial) September 8, 2024

"Nadie saldrá de Guadalix"

"¿Cuántas veces os habéis arrepentido, yo mismo como espectador y fan, del primer expulsado? ¿Cuántas veces hemos lamentado perder a alguien con mucho potencial?", planteó el presentador, antes de asegurar que, "durante esta fase, eso no va a pasar". "Hasta que todos los integrantes de la 'casa secreta' no pasen por la casa grande, nadie saldrá de Guadalix aunque haya expulsiones", remató Aramendi, por lo que la primera salida de la casa no se produciría hasta dentro de un mes.