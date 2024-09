'Gran hermano 19' vive el primer relevo generacional al fichar a la hija de María José Galera

Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano' regresó oficialmente con su edición de anónimos el jueves 5 de septiembre, en una gala inaugural en el que la organización fue dando a conocer a los concursantes que habitarán la casa de Guadalix de la Sierra durante las próximas semanas. Entre ellas, se produjo el primer relevo generacional, puesto que sorprendieron a María José Galera, la primera expulsada de la historia del reality en España, con el fichaje de su hija Laura.

'Gran hermano 19' sorprende a María José Galera y a su hija Laura en la gala inaugural

El programa contó con Galera entre los colaboradores del estreno de la décimo novena edición y, en un momento del arranque,. "Todavía me acuerdo", confesó entonces la sevillana, de un momento que el presentador calificó de "historia de la televisión". "¿Cómo estás viviendo esta noche?", planteó el catalán., soltaba entonces Galera.

"Porque hasta última hora... telita. Hay gente que tiene trabajo y lo ha perdido porque pensaba que estaba dentro de la casa", soltaba la sevillana, tan seria como alterada. "Me encanta cuando se pone flamencona", bromeó Vázquez. Una hora después, el presentador destapaba el origen del enfado de su invitada al darle una inesperada sorpresa con ayuda de Ana Guerra: "Por primera vez habrá un relevo: María José, entra tu hija". Una noticia que desató las lágrimas de Galera, quien corrió a las gradas para abrazar a su también sorprendida hija.

FLIPANDO ???? La hija de María José Galera, la 1ª expulsada de la historia de Gran Hermano es concursante OFICIAL #GHEstreno pic.twitter.com/4mUM63sSvt — Gran Hermano (@ghoficial) September 5, 2024

"Esto no se hace"

De este modo, Laura, a sus 20 años, se convertía en el primer relevo generacional de un concursante de 'Gran hermano', algo que Vázquez destacó antes de hablar con madre e hija. "Sois unos cabrones, esto no se hace", soltaba la nueva concursante. "Cuéntame qué ha pasado, que estaba tu madre con un cabreo desde el principio... y yo callado", recordó Vázquez.

Laura explicó que había pedido una excedencia en el trabajo, segura de que iba a entrar en el reality. No obstante, la organización del programa contactó con ella el martes 3 de septiembre: "Yo llorando, todo enfadada... no sabía lo que sentía". Una broma para la que el programa contó incluso con la complicidad de su jefe, quien intervino por teléfono para asegurarle que mantenía su puesto y que, de hecho, no la esperaban hasta diciembre.