Maica, muy clara sobre su relación con Adrián en 'Gran hermano 19': "No puedo forzarme a sentir"

Tras la misteriosa marcha de Maica Benedicto en la cita de 'Gran Hermano: El debate' del domingo 20 de octubre, la cita del martes de 'Gran Hermano: Límite 48 horas' confirmó las sospechas de sus compañeros cuando la murciana tuvo ocasión de hablar con ellos desde la casa de 'Grande Fratello'. No obstante, antes de eso, la concursante pudo hablar a solas con algunos de sus compañeros, como fue el caso de Adrián Thiam, momento en el que se sinceró con Jorge Javier Vázquez sobre lo que podía sentir por su compañero.

Maica habla con Adrián desde 'Grande Fratello' en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

"La incertidumbre de no saber dónde está, me tiene un poco inquieto. Y a la vez también", declaraba Adrián en el confesionario, al hablar a solas con Vázquez, mientras. El catalán reconoció que "realmente es sorprendente porque ella no ha hecho nada, no ha habido ningún tipo acercamiento ni nada.". "¿Qué siento? Pues imagino que siento amor, pero no sabría decirte si algo más", añadió Adrián, ante la evidente incomodidad de Maica.

La murciana llegó a encogerse por la vergüenza cuando Vázquez le preguntó a su paisano si "estás enamorado". "Yo solo me he enamorado una vez y porque había afecto de la otra persona, momentos con ella, pero ahora estoy sorprendido porque no ha habido acercamiento más que el haber convivido con ella, así que por eso estoy perdido y no sé si es eso o no", contestó Adrián, a quien confirmó la propia Maica que se encontraba en la versión italiana de 'Gran hermano', donde "estoy muy contenta, está siendo una experiencia única, es verdad que a veces os echo mucho de menos, pero tengo que darlo todo".

"Los sentimientos no se pueden forzar"

"Ya sabes que siempre soy sincero contigo. Desde que te fuiste el domingo, llevo unos días bastante mal", confesó Adrián, cuando la murciana le preguntó cómo se encontraba. Asimismo, el catalán reconoció que "no esperaba echarte tanto de menos, pero me alegra saber que estás bien, se te ve muy guapa y sé que lo vas a aprovechar al máximo". "Me alegro mucho de verlo, me siento como en casa, me están tratando genial. No me están entendiendo tanto como tú con la limpieza, pero bueno, les daré tiempo, que es el primer día", trasladó Maica, antes de la despedida.

Adrián y Maica vuelven a hablar tras su marcha ???? Simplemente LLORO ????#GHLímite7 pic.twitter.com/JwliQq107B — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2024

Maica a Adrián: "No me comprenden tanto como tú con la limpieza" ???? #GHLímite7 pic.twitter.com/wdL4Plcfkf — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2024

Una vez a solas con Vázquez, el presentador le preguntó a Maica "qué posibilidades hay por tu parte de que lo tuyo con Adrián sea más que una amistad": "Yo ya se lo he dicho a él, que nada. Ni dentro ni fuera". "Yo no puedo forzarme a sentir cuando yo soy muy natural y se me ve en la cara. Y si es no, es no. No puedo crear algo donde no lo hay, siempre he sido clara con él para que no se hiciera más ilusiones", explicó la murciana, tras lo cual admitió que "me siento mal, pero los sentimientos no se pueden controlar ni forzar, tienen que salir".