'Gran hermano 19' salva a Javier y deja un duelo por la salvación entre Vanessa y Daniela

Por Beatriz Prieto |

La noche del martes 22 de octubre, 'Gran Hermano: Límite 48 horas' alcanzó su séptima cita semanal con Jorge Javier Vázquez y los nominados Javier Mouzo, Vanessa Bouza y Daniela Cano en manos de la audiencia tras la salvación de Lucía Rolekcon el Big Bro. Un enfrentamiento en manos de la audiencia que se redujo a duelo con la caída de Javier de la palestra.

Vanessa, Javier y Daniela en la sala de expulsión en 'Gran hermano: Límite 48 horas'

para la expulsión que tendrá lugar en la gala del jueves 24 de octubre, antes de hablar con los nominados., confesó Vanessa, quien había "tenido momentos, ayer por la noche estaba un poquito mejor, pero ha sido una semana dura".

"Estaba siendo perfecto hasta que sacasteis a Maica de la casa", confesó por su parte Daniela, dado que su compañera había sido sacada de la casa el domingo, para poner rumbo a 'Grande Fratello', donde estará hasta el jueves, como confirmó Vázquez. La concursante puso rumbo entonces a la sala de expulsión, junto a la pareja gallega, para conocer cuál de ellos se libraba de seguir en peligro.

¡Javier ha sido el salvado de la noche! ???? #GHLímite7 pic.twitter.com/8tgY2cbyUc — Gran Hermano (@ghoficial) October 22, 2024

"Me gustáis los tres"

Una vez en la sala con su marido y Daniela, Vanessa se mostró especialmente cabizbaja: "No me gusta estar en esta sala con las personas con las que estoy, aquí nos hacemos muy pequeñitos y no me gustaría que se acabara esto". Un momento en el que incluso Vázquez reconoció estar "acongojado, porque me gustáis los tres", antes de anunciar la salvación de Javier, quien apenas pudo contener las lágrimas ante la posibilidad de separarse de su mujer en la gala del jueves, en caso de que sea la expulsada.