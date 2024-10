Por Fernando S. Palenzuela |

La pasión entre Edi y Violeta era tan irrefrenable que la pareja decidió pedir su primera hora sin cámaras. La organización de 'Gran Hermano' aceptó la petición y les preparó una romántica velada en la noche del 15 de octubre. Sin embargo, eso no fue suficiente, y las muestras de cariño y deseo se han ido repitiendo a lo largo de los días.

Los concursantes de 'Gran hermano' observan a Edi y Violeta durante el edredoning

Durante la gala de ' Gran Hermano: El debate ', se mostraban. Los dos se encontraban en la cama cuando Edi le preguntaba a Violeta si se animaba. Aunque la toledana en un primer momento se negó porque Juan estaba muy cerca, el gallego la convenció al comprobar que estaba dormido. Tiempo después, dado que se veía a Juan en el salón,

Aunque estaban solos en la habitación, la mayor parte de sus compañeros se encontraban en el salón y veían y escuchaban desde ahí todo lo que estaba ocurriendo. Los primeros en percatarse eran Óscar y Ruvens, que hacían gestos y llamaban la atención de otros compañeros, como Manu y Laura. "Es explícito a otro nivel", confirmaba el director de cine. "Yo eso no lo hago aquí", aseguraba la hija de María José Galera. Adrián, aunque pedía al resto que no fueran mirones, no podía apartar la vista y comentaba con sus compañeros quién estaba arriba y quién debajo.

El cabreo de Violeta

Después del edredoning, Manu, Óscar, Ruvens, Juan y Jorge se reunieron en el jacuzzi con Edi para comentar lo que habían visto. "Me corro, me corro, me corro", reproducía el primero, que hacía referencia a que se había escuchado todo. "Yo pensaba que con el rollo de taparse...", se justificaba Edi, que no creía que en ningún momento los estuvieran oyendo. En la habitación de al lado, Violeta atendía a lo que estaban diciendo, pero llegó Jorge para corroborárselo.

"Aunque parezca que no, se escucha todo", decía el gallego a su amiga, que le comentaba que habían afirmado que ella había sido la del "me corro, me corro, me corro". "Yo no, él", aseguraba muy seria Violeta antes de entrar al jacuzzi y reprender a los chicos. "El tema tiene gracia durante los primeros diez minutos, luego ya no porque no estoy yo delante", mostraba su enfado la concursante. "Cuanto más bola le das tú, más van a focalizarlo aquí", la tranquilizaba Edi, que consideraba que era "una gilipollez". "Me estoy arrepintiendo de todo ahora mismo", comentaba más tarde la de Toledo.