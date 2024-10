Por Fernando S. Palenzuela |

El regreso de 'Gran Hermano' a Telecinco ha traído consigo uno de los clásicos del reality show: el intercambio con la versión de otro país. En este 2024, España unirá fuerzas con Italia, pues, tal y como anunció Ion Aramendi durante la gala de 'Gran Hermano: El debate', uno de los concursantes viajará a este país, mientras que Guadalix de la Sierra recibirá a dos participantes de 'Grande Fratello'.

Daniela y Maica, rotas en 'Gran hermano 19'

, por lo que tocaba comunicar a la de Cartagena que se tenía que marchar. Sin embargo, tenían preparado un engaño para ella, y es que en un principio no le dijeron que se iba de intercambio,. "Antes de darte la noticia quiero que sepas que toda tu familia está bien y que no ha pasado nada en el exterior", la tranquilizaba Ion Aramendi, que le daba la gran noticia: "Tienes que salir de la casa ahora mismo".

Maica comenzaba a romperse al no entender qué estaba ocurriendo. "Hay un motivo concreto para que esta noche tengas que abandonar la casa", le decía el presentador. La concursante comenzaba a llorar ante la incertidumbre de lo que estaba ocurriendo y la petición del vasco de que se tranquilizara porque no era nada malo. Poco después le daban la opción a Maica de que eligiera a un compañero para que le hiciera la maleta y se reencontraran en el confesionario, y se decidía por Daniela.

Su amiga no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero sí le anticipaba que igual se iba de intercambio, y es que en la casa ya se estaba barajando esa opción. "Si no vuelvo, tía, dalo todo, que puedes, que como tú no hay otra", le pedía Maica, que provocaba que su compañera también llorara: "¿Pero cómo te hacen esto, tía?". Daniela quería saber si Maica había preguntado por qué se tenía que marchar y esta solo decía que Aramendi le había puesto cara de circunstancias "como de no volver a la casa". "Algo ha pasado, tía, pero es que yo no he hecho nada malo. Yo no me quiero ir", lloraba la murciana.

Ion Aramendi recibe a Maica en el plató vacío de 'Gran hermano: El debate'

Ion Aramendi las interrumpía para pedirle a Daniela que se despidiera de Maica y le hiciera la maleta. "No me dejes. ¿Por qué esto, Ion? ¿Me lo puedes explicar?", rompía en llanto la colombiana. Ambas se abrazaban desconsoladas sin entender nada de lo que estaba ocurriendo. "No me quiero despedir, yo me quiero ir contigo. Me voy contigo", decía decidida Daniela, mientras que Maica trataba de quitarle la idea de la cabeza. "Tú tienes que estar ahí. Daniela, te dejo de hablar para el resto de mis días", amenazaba Maica.

Su llegada a plató

Para evitar cualquier contacto con el exterior, Maica viajaba en el coche con cascos y a su llegada a plató se encontraba con que este estaba vacío, sin público, colaboradores ni familiares. La concursante seguía sin entender nada de lo que estaba ocurriendo ni por qué no había nadie aparte de Ion Aramendi recibiéndola. "Un sobre cambió tu vida (...) y esta noche otro sobre te va a contar por qué has salido", le comunicaba el presentador, que le entregaba el sobre que tenía en la mano para que lo leyera. Maica daba saltos de alegría y prorrumpía en gritos al enterarse de que se va a Italia de intercambio y sigue siendo concursante. Sin embargo, todavía tenía una última misión: despedirse de sus compañeros haciéndoles creer que había sido expulsada.

Yulia y Javier, concursantes de 'Grande Fratello'

Benvenuti, Yulia e Javier

Aunque 'Grande Fratello' todavía no ha informado de quiénes serán los dos concursantes que lleguen a España durante 'Gran Hermano: Límite 48 horas', ya hay rumores de que se trataría de Yulia y Javier, argentina y cubano de origen, respectivamente. Se desconoce cuánto tiempo estarán en España, lo mismo que Maica en Italia, pero ellos recibirán la noticia durante la gala celebrada en la noche del 21 de octubre, cuando descubran que al día siguiente se marcharán a España y reciban a Maica en la casa.