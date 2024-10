Por Beatriz Prieto |

La noche del jueves 17 de octubre, 'Gran Hermano 19' alcanzó su séptima gala con Jorge Javier Vázquez al frente y Nerea Minguela, Silvia Rolek y Edi Insua como últimos candidatos a la expulsión. Una votación en manos de la audiencia que, tras iniciarse con siete nominados, concluyó con la marcha definitiva de Silvia.

Lucía, Violeta y Luis atentos a Silvia, Nerea y Edi en la gala 7 de 'Gran hermano 19'

entre los tres últimos nominados, tras lo cual los reunieron a solas con sus mayores apoyos, en distintos puntos de la casa: Edi se despidió de Violeta Crespo ; Nerea, de Luis ('GH 19') . Los tres, de hecho, se reunieron en el confesionario, donde pudieron ver cómo. "Muchísimas gracias, estoy supernerviosa. Voy a seguir haciéndolo superbién y voy a demostrar todo lo que pueda, no voy a fallar", declaró la madrileña.

"El martes mi sensación era positiva, estos dos días negativa y ahora no sé por qué, estoy tranquilo. Me siento ganador pase lo que pase", manifestó el gallego, ante su posible expulsión. Mientras, su compañera dejó claro que "llevo una semana bastante tranquila, hoy estoy algo más nerviosa, pero bueno, tengo sensaciones buenas", antes de que Vázquez preguntara a su hermana cómo se encontraba: "Un poco nerviosa, ahora mismo no sé ni como estoy. Estoy deseando encontrarme con mi hermana". "Estoy muy nerviosa también, pero estoy muy contenta por una parte por Nerea, porque para mí es un pilar", confesó Violeta, ante la felicidad de Luis, quien manifestó su tranquilidad al ver salvada a su pareja.

"He demostrado cómo soy"

La salvación de Nerea dejó así al borde de la expulsión a Edi y a Silvia, quien finalmente fue la expulsada de la semana, momento en el que le pidió a su compañero que le diera "apoyo" a su hermana y la ayudara a disfrutar y abrirse "al resto, aunque te cueste, que hay gente maravillosa que no conoces todavía". Por su parte, al verse salvado, el gallego reconoció entonces que "para mí es un subidón y quiero dar las gracias a toda la gente que me apoya, muchísimas gracias".

Así ha sido la despedida de Silvia y Lucía ???? #GHGala7 #GH17O pic.twitter.com/lXwlIi7plL — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2024

Silvia se convierte en la EXPULSADA de la noche ???? #GHGala7 #GH17O pic.twitter.com/wTq6s1Tsgu — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2024

Así ha sido recibida en la Casa la marcha de Silvia ?????#GHGala7 #GH17O pic.twitter.com/qaUUfqZqfM — Gran Hermano (@ghoficial) October 17, 2024

Mientras, Silvia admitió que su expulsión "sí que me ha sorprendido por un lado, pero otro no sabía si esta sensación de tranquilidad era porque me quedaba o porque podía estar tranquila con mi paso por el concurso, porque estoy contenta". "Lo he disfrutado y creo que he demostrado cómo soy", añadió además la expulsada, de quien su madre manifestó estar "muy orgullosa, puede salir con la cabeza alta". "Ha hecho un concurso muy limpio, no ha tenido que hacer estrategia ni ha tenido que acercarse a nadie", añadió, como su defensora.