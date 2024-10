Por Beatriz Prieto |

La séptima gala de 'Gran Hermano 19', celebrada la noche del jueves 17 de octubre, vivió la expulsión definitiva de Silvia Rolek al perder contra Nerea Minguela y Edi Insua. A continuación, el resto de concursantes se enfrentaron a otras atípicas nominaciones que dejaron en manos del público a Vanessa Bouza, Javier Mouzo, Daniela Cano y Lucía Rolek.

El reparto de puntos de las nominaciones de la gala 7 de 'Gran hermano 19'

Antes de repartir los puntos,en una carrera contra Adrián Thiam Nerea Minguela y Vanessa. Tras su victoria, Ruvens decidió ceder la inmunidad a su compañero lo que, sin saberlo,. Asimismo, con todos los concursantes reunidos en el salón, Jorge Javier Vázquez anunció otra novedad en estas nominaciones, que ya había adelantado a la audiencia: "Vais a poder subir a la lista de nominados a quien queráis, aquí y ahora. Pero como contraprestación:".

Para ello, el programa puso a disposición de los concursantes un pulsador que solo se podría utilizar una vez y hacia el que Jorge Pérez corrió en cuanto se inició una cuenta atrás, después de reconocer que "por la convivencia y estar bien de una vez, hay una persona que no quiero que esté en la casa y es Vanessa". De este modo, el gallego y su paisana subían automáticamente a la palestra y, además, dejaba al primero sin opciones a repartir puntos al usar la nominación directa. "Ya lo sabía, me da exactamente igual", declaraba Vanessa, cuando Vázquez quiso saber qué opinaba de su nominación, dado que esperaba recibir la mayoría de los puntos del resto de la casa por sus recientes disputas.

Ruvens salva a Jorge

Con ese escenario, Vanessa decidía ser la primera valiente en iniciar las primeras nominaciones a la cara de la edición, seguida por su marido, Javier. Ambos señalaron entonces a Laura Vieguez, Edi y Ruvens, tras lo cual Lucía y Daniela repartieron sus puntos en la intimidad del confesionario, al ser las más rápidas en correr hacia él, igual que hicieron posteriormente Maica, Nerea y Violeta.

Mientras, el resto de concursantes repartieron sus puntos ante sus compañeros, lo que dejó a Javier y Daniela en cabeza, con veinte y dieciocho puntos, lejos de los doce y los diez que cosecharon Edi y Lucía, fuera de la palestra pero tercero y cuarta en el reparto de puntos. No obstante, la segunda no se libró de la nominación tras la salida de su hermana: Ruvens optó por intercambiarla por Jorge, decisión que no conocerá el resto de la casa hasta la cita de '' del domingo 20 de octubre.