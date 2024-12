Por Fernando S. Palenzuela |

La primera entrega de 'Gran Hermano: El debate' con los proclamados siete finalistas estuvo marcada por el inicio de la campaña. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de concursantes que quedan en Guadalix pertenecen a la habitación azul, la elección de los jefes de campaña no iba a ser tarea fácil. Así ocurrió, pues varios de ellos sufrieron el rechazo de sus compañeros.

Maica rechaza a Jorge en 'Gran hermano: El debate'

En primer lugar, Ruvens se decantó por Laura Juan coincidieron en Elsa Violeta escogió a Lucía Jorge apostaron por Manu . Ya con este planteamiento,, por lo que habría que pasar a segunda ronda.

Elsa lo tuvo claro y escogió a Edi, al igual que Manu, que prefirió defender a Óscar. Además, Laura no tuvo reparos en ser la jefa de campaña de Ruvens, como era de esperar que ocurriera con Luis respecto a su novia. Sin embargo, más complicado lo tenían los tres restantes. Violeta tenía claro que quería que la melliza fuera su jefa de campaña: "La aprecio mucho. De las personas que han salido es la más amiga mía y además creo que lo va a hacer bastante bien".

Sin embargo, Lucía no aceptaba el cargo de una forma tajante: "Su actitud me ha decepcionado bastante y he visto bastantes cosas que no me han gustado. La actitud que ha tenido hacia Maica y Daniela las últimas semanas creo que ha perjudicado completamente la imagen que estaba dando de ella y no voy a hacer nada que vaya en contra de mis sentimientos y ahora mismo lo que siento por ella es decepción". La mayor parte de los finalistas achacaban esta decisión a la salida de todas las "fresis". "Soy una persona que tiene mucha personalidad, ha demostrado que ella no la tiene", se defendía Violeta.

Rechazo tras rechazo

La segunda elección de Violeta era Vanessa, quien tampoco quería defender en la final a la que había considerado "como su hija" durante el concurso. Esto no hacía más que tachar de "reventadas" a todas las "fresis" por parte del grupo de la habitación azul. Sin embargo, Vanessa sí que apostaba por Juan una vez que este tuvo que elegir a otra persona por el rechazo de Elsa. Finalmente, Violeta conseguía que a la tercera fuera la vencida y cuando escogía a Maite para representarla, aunque confesaba que apenas habían tenido trato, esta aceptaba.

Y si Violeta lo tuvo complicado, peor parado salió Jorge. Después del rechazo de Manu, solo le quedaban como posibilidades Daniela, Lucía y Maica. "Se lo voy a pedir por favor a Maica porque con las otras dos personas he tenido un conflicto bastante importante (...) Aquí en la casa no he tenido la oportunidad de conocerla lo suficiente (...), no creo que sea mala persona y ha sido una buena concursante y puede hacer grandes cosas", decía el militar. No obstante, la reacción de Maica fue muy clara: "Aquí la buena persona y el producto de marketing no quieren ser tu defensora de campaña". Esto finalmente dejaba solo a Jorge, que prefería quedarse sin respaldo antes que ser defendido por Daniela o Lucía.

Así van los porcentajes de la final de 'Gran hermano'

Los porcentajes de la final

Mucho antes de conocerse quién iba a ser el jefe de campaña de cada concursante, Ion Aramendi mostró los porcentajes ciegos de la final. Dos de los finalistas parten como claros favoritos de momento, con un 30% y un 27%. Algo más lejos se encuentran el tercero y el cuarto, que acumulan un 17% y un 12% de los votos. Los otros tres no han llegado al doble dígito, con un 6%, un 5% y un 3%.