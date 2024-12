Por Beatriz Prieto |

A pesar de su intención de encender sus tradicionales luces de navidad en la gala del jueves 5 de diciembre, 'Gran Hermano 19' sorprendía esa noche al arrancar con un serio Jorge Javier Vázquez, sin música ni ambiente festivo, quien dejó claro que "este inicio de programa no era el que teníamos previsto" antes de comunicar la expulsión disciplinaria de Adrián Thiam, a causa de un comportamiento con Maica Benedicto que ya fue muy criticado en redes por los espectadores de la emisión 24 horas.

Jorge Javier comunica la expulsión disciplinaria de Adrián de 'Gran hermano 19' a sus compañeros

"En la casa ha ocurrido algo muy serio, algo que nos ha obligado a modificarlo y que,", anunció Vázquez. El presentador dio paso a un recopilatorio que recordaba cómo llamó la atención a los concursantes, después de un comentario machista de Adrián a Maica Benedicto: "Es inadmisible e intolerable. Si vuelve a darse una situación así dentro de la casa,".

El programa mostró cómo, en las últimas horas, Adrián se acercó demasiado a Maica para pegar su cara a la de ella, por sorpresa, después de que la murciana reiterase lo incómoda que se sentía. "La última vez que te pegas de esa manera", le espetó la concursante. "Esta actitud intolerable de Adrián, lleva a la organización de 'Gran hermano' a expulsarlo disciplinariamente", comunicó entonces Vázquez, razón por la que se había paralizado la votación, dado que el catalán era uno de los candidatos a ser expulsado. Ya tras una pasa publicitaria, el presentador conectó con el confesionario, para enseñar a Adrián las mismas imágenes antes de comunicarle la decisión de la organización del reality.

"'Gran hermano' es un entorno seguro"

"Invades el espacio de Maica a pesar de que antes te comenta que le incomoda que te acerques tanto. De hecho, deja bien claro que esa actitud no le gusta y, aún así, haces caso omiso (...) Ella manifiesta en todo momento su incomodidad antes de que pase, durante y después", repasó el Súper con Adrián, al tomar la palabra. La voz del reality recordó que "el código de conducta de Gran hermano' es muy claro y se os informa a todos los concursantes antes de entrar". "Aunque esta actitud inadecuada tiene peso por sí misma, recuerda que hace unas semanas hiciste un comentario fuera de lugar a Maica y te advertimos seriamente que no pasaríamos ninguna más, y lo has vuelto a hacer", añadió el Súper.

Asimismo, la voz dejó claro que "la integridad de todos y la no invasión del espacio personal son dos derechos fundamentales que hay que respetar", razón por la que "en 'Gran hermano' lo llevamos por bandera". "Están terminantemente prohibidas las actitudes que comprometen la dignidad de una persona y más aún, cuando la persona manifiesta que algo le hace sentir incómoda. Y tú, Adrián, has pasado estas líneas rojas en varias ocasiones", recalcó el Súper, para después dejar claro que "para nosotros es muy triste y muy duro" tomar esa decisión, "pero 'Gran hermano' es un programa respetuoso, responsable y un entorno seguro".

El Código de Conducta de Gran Hermano es claro y se les informa a todos los concursantes antes de entrar en el programa. La integridad de todos y la invasión del espacio personal son derechos que hay que respetar, y en Gran Hermano los llevamos por bandera. #GHGala14 pic.twitter.com/HbFFfPifVo — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

Estos son los motivos que nos han llevado a expulsar a Adrián de manera disciplinaria. Para despejar dudas, Maica no ha ido al confe ni ha pedido nada. El programa ha actuado por decisión propia por un comportamiento inadecuado y repetitivo. #GHGala14 pic.twitter.com/npWWNBEDwF — Gran Hermano (@ghoficial) December 5, 2024

"Maica no ha pedido nada"

Tras la marcha de Adrián, Vázquez procedió a dar la noticia a sus compañeros: "Me habría gustado arrancar de otra manera, pero anoche uno de vosotros tuvo un comportamiento muy inadecuado, un comportamiento que ha tenido serias consecuencias". El presentador señaló la ausencia de Adrián y comunicó su expulsión, para después manifestar que "entiendo que esta noticia os deje sobrecogidos, pero hay actitudes que en 'Gran hermano' no podemos tolerar" y recordar el aviso que les dieron hace varias semanas.

"Invadió el espacio personal de una compañera, faltándole al respeto y obviando sus advertencias para que dejara de hacerlo. Algo intolerable que le ha valido la expulsión", aclaró Vázquez, con la esperanza de "que esas actitudes no vuelvan a repetirse". Dicha noticia dejó perplejos a los concursantes, entre los cuales Maica se mostró algo más alterada ante la posibilidad de ser señalada como la culpable. Por ese motivo, ya tiempo después, el presentador se pronunció de nuevo sobre lo ocurrido: "Para despejar dudas: Maica no ha ido al confe ni ha pedido nada. El programa ha actuado por decisión propia por un comportamiento inadecuado y repetitivo".