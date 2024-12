Por Beatriz Prieto |

'Gran Hermano 19' inauguró su navidad con el tradicional encendido de sus luces en la gala del jueves 5 de diciembre. No obstante, el programa se vio obligado a arrancar con un tono serio para comunicar la expulsión disciplinaria de Adrián Thiam, que se caía así de la lista de nominados que compartía con Óscar Landa, Ruvens Pérez y Maica Benedicto. Tras paralizar las votaciones, el proceso de expulsión siguió su curso, antes de concluir con la marcha definitiva de Maica en un ajustadísimo duelo con Ruvens, lo que convertía al manchego y el resto de concursantes en finalistas de la edición.

Ruvens y Maica en la sala de expulsión en la gala 14 de 'Gran hermano 19'

Antes de anunciar al nuevo expulsado,, ante quienes emitieron un recopilatorio de las muchas críticas y burlas que el vasco había lanzado contra su compañera, acompañado por otros concursantes. "No me esperaba que pudiera llegar a este nivel.", manifestaba la murciana, indignada, mientras Óscar defendía que no se hiciera la sorprendida, dado que ya estaría al tanto de todo lo que le habían mostrado. En medio de esa tensión,, que dejaba así en la cuerda floja a su compañera y a Ruvens.

Dicho duelo arrancó con un 51% y un 49%, en medio del distanciamiento de ambos concursantes en la sala de expulsión, antes de que se produjera un sorpasso con los votos repartidos en un 49,9% y un 50,1%. Un inesperado cambio que, como comunicó Vázquez pasada la media noche, ponía fin al concurso de Maica solo dos después de que se despidiera de su inseparable compañera, Daniela Cano, lo que de nuevo despertó una oleada de protestas en redes. "Me estoy conteniendo, pero estoy mal", confesó la murciana a su rival, quien le recomendó que se permitiese "estar mal", dado que "entiendo que es duro". "No me lo esperaba, que lo sepas. Creía que me iba yo", añadió Ruvens, quien no pudo contener el llanto al repetirlo cuando Vázquez conectó con ellos.

"Perdemos a una grandísima concursante"

"Es duro, pero estoy muy orgullosa porque he llegado lejos y he sido yo y en eso consiste 'Gran Hermano'", declaró Maica, igual de emocionada y agradecida con todo el equipo. Vázquez la sorprendió entonces dedicándole unas cariñosas palabras: "Te lo agradezco por la parte que me toca. Ha sido un auténtico placer tenerte como concursante". "Me lo he pasado muy bien contigo, me has emocionado, me he reído muchísimo, te has entregado. Esta noche, el reality pierde a una grandísima concursante", añadió el presentador.

"Ha sido el sueño más bonito de mi vida estar aquí, conectar contigo a través de esta pantalla. Y ya lo he cumplido. Que no he llegado a la final y me hubiera encantado, pero todo pasa por algo y el que decide es el público", declaró Maica, quien también vivió una emotiva despedida con el Súper, una vez que Ruvens volvió a la casa, después de dejar claro lo mucho "que os quiero y lo que os voy a echar de menos". "Este era tu gran sueño y lo has disfrutado hasta el último momento, como hay que hacer todo en la vida", le dedicó el Súper, antes de que Maica abandonase la casa.