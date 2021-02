'Gran Hermano' Portugal expulsa a un concursante tras reproducir un saludo nazi

Hélder Teixeira, concursante 'Doble Impacto', la versión portuguesa de 'Gran Hermano' con exconcursantes, ha sido expulsado del programa tras reproducir un saludo nazi frente a sus compañeros. El espacio emitido en TVi decidió tomar esta decisión una vez se produjo este hecho, pero fueron una serie de comportamientos pasados que vislumbraban actitudes xenófobas y machistas lo que terminó por decantar la balanza hacia la salida del concursante.

Hélder reproduciendo el saludo nazi

Los hechos se produjeron dentro de una de las habitaciones de la casa. Mientras dos de sus compañeros estaban tumbados en una cama, Hélder se paró frente a ellos y, entre risas, comenzó a reproducir movimientos propios de una marcha nazi con saludo incluido. "¡Baja el brazo. No hagas esto, es terrible!", afirmó Helena, una de sus compañeras de concurso. Sin embargo, el protagonista de la polémica no dudó en repetir varias veces el mismo gesto, afirmando que "no es nada grave, es parte de la historia".

El súper de la casa, que allí se le conoce como 'Big boss', convocó horas después a todos los concursantes en el salón para comunicarles una decisión. Antes, proyectaron las imágenes de Hélder y, a través de la fórmula de la pantalla partida, se pudo apreciar como para él no suponía algo reprobable. "El gesto que hiciste simboliza millones de muertos", dice la voz en off del programa. "Hélder, ya no eres bienvenido en mi casa. Estás expulsado de 'Doble Impacto'", sentencia segundos después.

Precisamente, este concursante debería conocer perfectamente que hay ciertas cosas que no se pueden hacer en televisión, pues ya participó en la versión de anónimos de 'Big Brother' en el país vecino. "Hélder conoce mejor que nadie la importancia de las palabras y los gestos en "Gran Hermano", afirma el súper en su discurso. Cuando se escuchó la palabra "expulsado", el resto de participantes se sorprendieron y llevaron las manos a la cabeza, algo que al protagonista no pareció sorprender mucho.

Hélder en 'Doble Impacto'

Expulsiones disciplinarias en 'Gran Hermano' España

A lo largo de los veinte años que 'Gran Hermano' lleva presente en nuestro país, muchas han sido las ocasiones en las que algunos concursantes han tenido que abandonar la casa por ciertas opiniones o actos. El primero fue Carlos Navarro por sus actitudes machistas hacia Fayna Bethencourt, pero a ellos les siguen una larga lista de personas.

Uno de los acontecimientos más sonados se produjeron en 'Gran Hermano 11', cuando Indhira Kalvani vació un vaso de agua en la cara de Carolina al grito de "¡Zorra!". Precisamente, estas actitudes de celos que terminan yéndose de las manos provocaron que Chari Lojo y Rubén Estévez fuesen expulsados de 'El Reencuentro'. Sin embargo, uno de los casos más recordados por los seguidores fue aquel desafortunado comentario que Argi Gastaka pronunció sobre las manifestaciones "a favor de que volviese ETA". Aunque pidió excusas y afirmó que se trataba de una boma, las disculpas no evitaron su precipitada salida de la casa por voluntad del programa.