Telecinco anuncia la vuelta de 'Gran Hermano' para 2021

'Gran Hermano', el reality por excelencia de Telecinco, planea ya su regreso a la cadena. El pasado 19 de diciembre de 2019 la cadena emitió la última entrega de la séptima edición de 'GH VIP' y desde entonces el espacio no ha regresado a Mediaset España. Muchos creían que el formato regresaría en otoño con el estreno de una nueva edición pero no ha sido así. En su lugar, el grupo de comunicación ha decidido apostar por las segundas temporada de 'La isla de las tentaciones' primero y 'La casa fuerte' después y ha mantenido en descanso el formato de telerrealidad producido por Zeppelin.

Maestro Joao y Jorge Javier Vázquez en 'GH VIP'

Pues bien, para alegría de todos los fans del espacio, la cadena ha confirmado oficialmente que ya se trabaja en su vuelta. En la rueda de prensa virtual de 'La casa fuerte 2', Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, ha anunciado que ya se ha empezado a trabajar en el regreso de 'Gran Hermano'. "Estamos iniciando conversaciones y creo que 'GH' volverá el año que viene, no sé a que altura, pero volverá", ha afirmado tajante el directivo en la presentación. De esta forma, la intención de la cadena es tener en parrilla el espacio el próximo 2021. Por ahora es una incógnita si el formato mantendría su emisión en otoño como en los últimos años, algo que parece bastante probable ya que 'Supervivientes' suele emitirse siempre en primavera.

"En situación de berbecho"

Esta decisión se produce después de que el propio Villanueva explicase en una rueda de prensa que el programa se encontraba en "situación de barbecho, de descanso". "Veremos y hablaremos de cómo será su futuro. Pero en 2020, no", afirmó tajante el directivo en su día. Un movimiento por parte de Mediaset que parecía venir motivado por el juicio de Carlota Prado, la concursante presuntamente violada en la casa de 'GH'. Lo más lógico era pensar que Mediaset intentó evitar a toda costa una posible fuga de anunciantes en cualquiera de las variantes de 'GH' si estas coincidían con el juicio, tal y como ocurrió cuando el caso se mediatizó en la recta final de 'GH VIP 7'.

"Seguramente será una edición VIP"

Por ahora es una incógnita si el formato que produce Zeppelin regresará de nuevo con una edición protagonizada por rostros conocidos o en cambio volverá a sus orígenes y apostará en su lugar por anónimos. De ello se ha hablado en la rueda de prensa de 'La casa fuerte', en la que Jorge Javier Vázquez no ha tenido problema en mojarse al respecto de si prefiere formatos de telerrealidad con anónimos o famosos. "Como espectador me gusta ver gente que conozco", ha afirmado el catalán, mostrándose convencido que "el público tiene ya menos paciencia para encariñarse con anónimos". El conductor cree que "a no ser que sean realities tan especiales como 'La isla de las tentaciones', el mundo de los anónimos me cuesta en un reality".

Por su parte, Manuel Villanueva también ha opinado el respecto, afirmando que "seguramente será una edición 'VIP" aunque sí ha reconocido que "no sabemos si en formato 'Dúo' o single". El directivo ha dejado claro que todavía "no hemos pensado la mecánica" ya que "acabamos de comenzar las conversaciones". Villanueva sí ha querido dejar claro que el espacio volverá en 2021 y que el momento del año en el que se estrenará dependerá de varios factores como por ejemplo el estado de la pandemia derivada del Covid-19. Además, el próximo año se realizará la Eurocopa (que emite Mediaset España) y se celebrarán los Juegos Olímpicos, dos importantes competiciones que sin duda marcarán la parrilla de la cadena.