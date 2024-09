Por Joan Centelles Martínez |

Después de varias semanas de enfrentamientos entre pueblos, el 'Grand Prix' ya tiene al ganador de su edición de 2024. Olvera (Cádiz) lograba imponerse contra Binissalem (Mallorca) en la gran final de este viernes 6 de septiembre después de un reñido duelo que terminó por inclinar la balanza en la última de las pruebas. El municipio mallorquín lograba su pase a la final imponiéndose en la primera de las semifinales contra San Adrián (Navarra), el pueblo que contaba con la mayor puntuación tras la ronda clasificatoria, mientras que el municipio gaditano venció a Tauste (Zaragoza) en la segunda de ellas.

Binissalem y Olvera en la gran final del 'Grand Prix'

Tras superar a sus respectivos rivales, los mallorquines y los gaditanos disputaron la gran final del concurso presentado por Ramón García apadrinados por Ana Guerra y Los del Río, respectivamente.. Olvera contaba con 25 puntos tras arrasar en "Los superbolos", aunque era seguido muy de cerca por Binissalem, que tenía 22., ya que con cada acierto se suman tres puntos y con cada fallo se restan otros tres, alterando por completo el marcador.

En la primera de las rondas, Binissalem apostó que "hifa" sí aparecía en el diccionario de la RAE y, al acertar, sumaron tres puntos en su marcador. Le cogieron ventaja a Olvera, que tras fallar al asegurar que "deslavejar" existía también, perdían tres puntos. Los mallorquines adelantaron a los gaditanos, pero la felicidad les duró poco, pues en la segunda palabra fallaron al asegurar que "orbín" sí que existía, perdiendo así los tres puntos que les había puesto en primera posición. Olvera, por su parte, recuperó los tres que había perdido en la anterior ronda, pues acertó al apostar que "ana" sí que existía. Con estos fallos y aciertos, Olvera y Binissalem volvieron a tener en su marcador 25 y 22 puntos, respectivamente.

Con la puntuación igual a la que tenía el marcador antes de comenzar la prueba, todo se decidía en la tercera y última ronda. Binissalem solo tenía una oportunidad para alzarse con la victoria del concurso: tenía que acertar la palabra para sumar tres puntos y empatar contra el municipio gaditano, y este tenía que fallar para restar en su marcador otros tres. No sucedió así, pues los mallorquines fallaron al asegurar que "lifio" sí existía y, al perder tres puntos, se quedaron con solo 19. De esta forma, no pudieron contra los 25 de los gaditanos, que no fue necesario que jugaran su ronda, ya que, en caso de fallarla, hubieran ganado igualmente con 22.

???????? ¡¡ALEGRÍA!!! ¡¡¡Olvera, ganador del Grand Prix del Verano 2024!!! ????????



¡ENHORABUENA, CAMPEONES! ????????#GrandPrixFinal pic.twitter.com/0bl47GYWhT — La 1 (@La1_tve) September 6, 2024

El palmarés del 'Grand Prix'

Olvera se proclamaba el pueblo ganador del 'Grand Prix' y tomaba el testigo de Alfacar (Granada), siendo el segundo año consecutivo en el que un pueblo andaluz gana el concurso de la vaquilla. Con su victoria, el municipio gaditano se llevó un premio en metálico de 30.000 euros. Olvera se suma así a la larga lista del olimpo de ganadores del 'Grand Prix' en las ediciones emitidas en la cadena pública.