Grant Gustin ('The Flash') se desnuda con motivo del final de sus vacaciones

Hay pocas cosas a las que no se haya enfrentado todavía el hombre más rápido del mundo, pero tras salvar el planeta en repetidas ocasiones ha decidido dar la espalda a sus fieles seguidores. No, no va dejar de interpretar a Flash en la serie de The CW, ni tampoco veremos una versión maligna de su personaje, lo único que ha hecho Grant Gustin ha sido enseñar su culo a todos sus seguidores de Instagram.

Un acto que puede que no salve nuestro planeta, pero sí el día de muchos de sus fans que llevan con él desde que se diera a conocer en 'Glee'. En la instantánea podemos observar a un radiante Gustin de espaldas sobre lo que parece un amplio jacuzzi, sumergido hasta la mitad en el agua y dejando a la vista su espalda y sus atributos traseros más íntimos.

"Triste por dejarlo atrás", reza el comentario que acompaña a la fotografía, la cual ya acumula más de un millón de "me gustas". Una tristeza provocada por el fin de sus vacaciones en México, donde ha pasado unos días con su esposa, la fisioterapeuta Andrea Thoma. La pareja se casó el 15 de diciembre de 2018 en Los Ángeles, una boda en la que no faltaron amigos y compañeros de profesión como Melissa Benoist ('Supergirl').

Apoyan la causa

Estos amigos tampoco han dudado a la hora de comentar la sugerente fotografía del actor estadounidense. "Puede que ya no sea heterosexual", escribía Stephen Amell, encargado de dar vida al superhéroe Arrow durante siete temporadas. Tampoco se olvidan de él sus compañeros de 'Glee', la exitosa serie musical creada por Ryan Murphy, como Kevin McHale que le "agradecía" haber compartido con todos las magnificas vistas.