Aquellos que sean muy fans del universo de 'The Walking Dead' sabrán que 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se está rodando en España, aunque quien no lo supiera se habrá enterado tras el paso de Norman Reedus por 'La revuelta'. De hecho, con el paso de las grabaciones por España, AMC+ también ha confirmado la incorporación de algunos actores españoles en la tercera temporada de la ficción, junto a nuevos rostros internacionales.

Yassmine Othman y Gonzalo Bouza

de la saga de zombies más famosa de la televisión. A Fernández también se le unen otros actores patrios como. Además, también aterrizarán en la serie como

Este nuevo grupo se sumará a la lista que ya formaban los confirmados Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Hugo Arbués y Candela Salitta. Por otro lado, AMC ha confirmado además la presencia de la finlandesa Irina Björklund y el británico Stephen Merchant como parte del elenco internacional que conforma la ficción. 'The Walking Dead: Daryl Dixon' vestirá distintos puntos de Galicia, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana de su particular tono postapocalíptico.

La tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

A la espera de que se estrene la segunda temporada en España, que llegará a AMC+ el próximo 3 de octubre, la compañía ya ha avanzado de qué va a tratar la tercera. Daryl y Carol seguirán con su ruta para volver a casa para reencontrarse con sus seres queridos. No obstante, por el camino se irán perdiendo de un lado a otro llegando a visitar tierras muy lejanas, como España, donde han vivido los efectos del apocalipsis de los caminantes de una manera diferente a la suya.