'The Walking Dead' regresa a lo grande. AMC ha publicado el tráiler oficial de spin-off 'The Walking Dead: The Ones Who Live', que llegará a la plataforma el próximo domingo 25 de febrero. Lo nuevo de la ficción tendrá como protagonistas a Andrew Lincoln en el papel de Rick y a Danai Gurira volviendo a interpretar a Michonne. Ambos actores vuelven a la franquicia después de sus despedidas en la novena temporada para Lincoln y en la décima para Gurira.

Desde que se anunció su regreso en la Comic-Con de San Diego en julio de 2022, tras un desarrollo de más de seis años, AMC ha ido publicando algunos teasers. Sin embargo, la cadena ha lanzado ahora un tráiler de casi dos minutos en el que los seguidores del universo 'The Walking Dead' pueden ver a un Rick y a una Michonne que, a pesar de estar separados, no pierden la esperanza de volver a encontrarse.

Mientras Rick está preso en la República Cívica Militar, Michonne seguirá las pistas que le ha dejado para que se produzca su reencuentro. Entre tanto, Michonne deberá seguir enfrentándose, no solo a hordas de zombies, sino también a algunos supervivientes. Pollyanna McIntosh volverá a dar vida a Jadis, y estará acompañada de Terry O'Quinn, Matt Jeffries y Lesley-Ann Brandt.