Por Cèlia Gallego |

Más de medio año después del final de 'The Walking Dead', el universo zombie de AMC sigue vivito y coleando y, al parecer, por mucho tiempo ya que la cadena de cable básico ha aprovechado un evento en la Comic-Con de San Diego para anunciar la renovación de dos de sus spin-offs, 'The Walking Dead: Dead City' y 'The Walking Dead: Daryl Dixon', por una segunda temporada.

Norman Reedus en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

"El universo 'The Walking Dead' sigue avanzando con la excelente temporada inaugural de 'Dead City 'y un inesperado nuevo viaje para el personaje favorito de los fans, Daryl Dixon, que llegará en septiembre", afirma Dan McDermott, presidente de entretenimiento y AMC Studios para AMC Networks. "Estamos ansiosos de volver a llevar a los fans de 'Dead City' al epicentro de Manhattan para brindarles más acción con Maggie y Negan. Y, antes de su debut, estamos encantados de duplicar la apuesta de Daryl llevando el apocalipsis a Francia, transformando Notre Dame, Post du Gard y otros lugares icónicos en un paisaje apocalíptico diferente a todo lo que hemos visto antes".

Protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, 'The Walking Dead: Dead City' se estrenó el pasado 15 de junio y cerrará su primera temporada de tan solo seis episodios el próximo domingo. En esta nueva aventura, Maggie y Negan nos conducen hasta un Manhattan postapocalíptico y anárquico lleno de peligros y, por supuesto, muchos zombies.

Por su parte,'The Walking Dead: Daryl Dixon', que se estrenará el 10 de septiembre, sigue, como su nombre indica, al personaje interpretado por Norman Reedus en tierras francesas intentando descubrir cómo llegó allí y por qué. La series nos mostrará su viaje a través de una Francia rota pero resistente mientras espera encontrar el camino de regreso a casa.

Universo en expansión

Ambas ficciones forman parte de la franquicia 'The Walking Dead' junto a 'Fear The Walking Dead', que estrenará la segunda mitad de su octava y última temporada el próximo 22 de octubre, y la miniserie de seis episodios centrada en Rick (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira) que finalmente se titulará 'The Walking Dead: The Ones Who Live' y cuyo estreno está previsto para el próximo año (si la huelga de actores y guionistas lo permite).

La franquicia creada por Robert Kirkman también tuvo 'The Walking Dead: World Beyond', una ficción supuestamente dirigida a un público más joven que el resto que no pasó de las dos temporadas, y 'Tales of The Walking Dead', una antología que no está oficialmente renovada pero permanece abierta a la espera de que el jefe creativo de la franquicia, Scott M. Gimple, se decida a encargar nuevos episodios.