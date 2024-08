'The Walking Dead' convierte el centro de Madrid en el postapocalipsis de 'Daryl Dixon'

Por Redacción |

'The Walking Dead' abrió sus horizontes tras el final de la serie original. Pese a ese cierre, sus protagonistas se han ido reencontrando con el público con varios spin-offs que, además de suponer esos retornos, han explorado nuevos rincones del universo creado por Robert Kirkman. Sin lugar a dudas, el que más lejos ha llegado en esa expansión ha sido 'Daryl Dixon', que ha ambientado sus dos primeras temporadas en Francia, aunque la siguiente tendrá lugar en el país vecino.

Melissa McBride en 'The Walking Dead: Daryl Dixon'

Y es que la tercera temporada de, como se anunció a finales de julio en el marco de la Comic-Con de San Diego. Para plasmar de manera fidedigna los entornos del país ibérico, la ficción recorrerá múltiples localizaciones de Galicia, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Además,que, tan solo un mes después de ser desvelado al público,en la capital española.

A través de numerosas publicaciones en redes sociales, los fans de la franquicia han inmortalizado el inicio del rodaje de 'Daryl Dixon' en Madrid, así como la toma de contacto de Norman Reedus con la ciudad. Entre las imágenes publicadas en plataformas como X destaca la conversión de la céntrica calle Arlabán, ubicada a escasos minutos de la Puerta del Sol, en una vía urbana plagada de coches abandonados y enredaderas, por la cual han transitado grupos de los icónicos caminantes de la saga.

Imágenes actuales de la calle Arlaban, en Madrid, del set de rodaje para The Walking Dead: Daryl Dixon S3. pic.twitter.com/S3Xwhw7saW — •????????????????????? ?????????????????• (@isilielmiller) August 23, 2024

Entre dos países

La grabación afincada en España no supone una despedida definitiva de Francia, al menos en la pantalla, ya que esa tercera temporada llegará en 2025, pero antes tendremos que ver la segunda, prevista para el 4 de octubre de 2024. Subtitulada como 'The Book of Carol', esta inminente tanda, que se verá en exclusiva en AMC+, seguirá tanto a Dixon como a Carol Peletier (Melissa McBride), que tendrán que luchar contra sus demonios particulares mientras avanzan hacia un inevitable reencuentro en tierras europeas.