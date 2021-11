Gonzo tuvo la oportunidad de preguntar a Greta Thunberg sobre distintas cuestiones en la entrevista concedida por la joven activista a 'Salvados'. Entre ellas, Thunberg habló sobre cuestiones personales, como el síndrome de Asperger o el bullying que sufrió en el colegio. "El hecho de que se estén metiendo contigo se debe a que, de alguna forma, te tienen miedo o a que no quieren que tú alcances todo tu potencial", le contó al periodista.

Greta Thunberg en 'Salvados'

El cambio climático acaparó gran parte de la entrevista. La joven afirmó que la "mayoría" de la población es negacionista de esta cuestión, ya que "no estamos actuando como si existiese una crisis climática"."Cada persona tiene un motivo diferente. Puede ser porque no encaja con su visión del mundo o porque no le conviene a sus intereses, ya sean económicos o políticos", explicó la activista. Además, contestó a todos aquellos que la tachan de "loca": "Alguna gente simplemente está enfadada y no le gusta que los jóvenes digan lo que piensan".

El presentador aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre los negacionistas de la crisis climática. "Hay muchas investigaciones que demuestran que algunos grandes contaminadores están aportando mucho dinero para propagar el negacionismo", afirmó sin titubear. Gonzo quiso saber qué interés podría haber detrás de estos negacionistas y Thunberg contestó tajantemente: "Como todos sabemos, mucha gente consigue grandes beneficios a costa de destrozar el medioambiente". Y es que, como ella misma afirma, "los que intentan silenciarnos son los que están siendo financiados".

Gonzo en 'Salvados'

La joven quiso reivindicar la falta de cobertura que se le da a esta cuestión en el debate público, además del uso interesado que se hace sobre él en el debate político. "Creo que si la gente se diese cuenta de lo que supone la crisis climática, mucha más gente se uniría al movimiento y se sumaría a nosotros en las calles", se atrevió a asegurar.

Gonzo también quiso conocer su opinión respecto a otra cuestión social: el feminismo. Ante la pregunta de si lo era, Thunberg contestaba con las siguientes palabras: "Por supuesto. El feminismo se está presentando como algo radical. Sin embargo, si no eres feminista, si no crees en la igualdad de oportunidades, en la equidad entre los géneros; eso sí que es radical", sentenció la joven.

En su contra

Ante las acusaciones de distintos sectores de la población, y de distintas ideologías, Greta Thunberg respondió con humor: "Soy una superespía internacional para todo el mundo. Llevo algo tras la oreja, no habló por mí misma. Los que me manejan me dicen lo que tengo que decir", bromeaba. Además, pese a su juventud, es plenamente consciente de la repercusión de sus palabras. "Hay quien se dedica a analizar palabra por palabra para echármelas en cara, para hacerme responsable de cosas que se han inventado ellos. Así que tienes que tener mucho más cuidado, todo lo que digas puede ser tergiversado y pueden darle la vuelta para perjudicarte", le explicó al periodista.