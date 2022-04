'First Dates' continúa ejerciendo de cupido, incluso entre las parejas más variopintas. En esta ocasión,Carlos Sobera recibió a dos jóvenes apasionados de la noche: Noelia y Ahmed. Aunque la cita se desarrolló con éxito, lo cierto es que todo no comenzó tan bien, especialmente para ella.

Ahmed y Noelia, en 'First Dates'

Ambos dos hacían las presentaciones para romper el hielo. Ella le contaba que era de Jaén y él se mostraba muy sorprendido porque se hubiera desplazado hasta Madrid para participar en el dating show de Warner Bros ITVP España. Acto seguido, Ahmed le indicaba su procedencia: "Yo de aquí, de Getafe", decía.

La joven sonreía forzosamente mientras asentía con la cabeza. Y es que, tal y como confesó a solas ante las cámaras, Getafe no entraba dentro de su idea de la geografía madrileña. "Creo que sé donde es, por venir de camino, porque no sabía ni dónde estaba. Sé que está por aquí, por Andalucía, pero no más", decía, rematando la faena.

La otra "perla" de Noelia

Tras las presentaciones llegaba el momento de sentarse alrededor de la mesa y empezar a conocerse. Como dos buenos jóvenes apasionados de la fiesta, no podía faltar la pregunta sobre gustos musicales. Mientras que Ahmed reconoció ser seguidor de Bad Bunny, ella se declaró fan del techno. Él le preguntaba si era la típica que acudía a "raves", a lo que ella, sin pensárselo dos veces, contestó que es de "rabos, no de raves".