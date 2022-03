Dos nuevos invitados de 'First Dates Crucero' encendieron los televisores de la audiencia la noche del 7 de marzo. Carlos y Sabina supieron cómo captar la atención con la chispa que surgía en su encuentro, donde se fundieron en un apasionado beso en el jacuzzi del camarote.

Carlos y Sabina en 'First Dates Crucero'

"Esta es la sorpresa que tenían preparada para nosotros, ¿te gusta?", comenzaba comentando Carlos nada más entrar en la habitación, ofreciéndole a su acompañante un poco de champán para amenizar la noche. Por su parte, Sabina, lo tenía muy claro: "Sentí una conexión sexual con él, pues no me importaría que me besara".

Esta conexión se dejó notar durante toda la noche, aunque Carlos tenía que ser sincero con sus intereses: "No me gustan las cosas fáciles. ¿Sabes cuál es el problema? Que las cosas fáciles cansan. Cuando algo es muy fácil y lo tienes muy rápido, te cansa muy rápido". Con estas palabras, el invitado no dejó de coquetear con Sabina.

Momento jacuzzi

"Soy muy bueno en el juego de la seducción". Carlos sabía a lo que iba, y a Sabina le encantaba su intención: "Sabe lo que quiere y es muy seguro de sí mismo, me gusta". Nada más entrar al jacuzzi, se corroboraba esa química que había entre la pareja, pero a Sabina no se le escapaba ningún detalle porque se dio cuenta de que su acompañante "es un poquito tímido". Durante el fogoso momento, Carlos tenía que contarle un secreto a Sabina, que terminaba con un acalorado beso y un destino muy prometedor para la pareja, que les llevará a seguir navegando juntos.