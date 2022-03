Isabella irrumpía en el mundo de la televisión durante el año 2016. La modelo se presentó a 'First Dates', el formato diario presentado por Carlos Sobera en Cuatro. Pese a no conseguir la química que esperaba, no fue más que el inicio de su recorrido por los dating show del grupo. Tres años más tarde, probaba suerte en 'Me quedo contigo', conducido por Jesús Vázquez.

Isabella, en 'First Dates Crucero'

La modelo regresaba a los platós de Mediaset con 53 años, concretamente al de 'First Dates Crucero'. "¡Lo sabía que eras tú! Cuando he visto Isabella en la reserva digo: '¡No será mi Isabella!", le recibía Vázquez de manera calurosa. Participante en varios certámenes de belleza internacionales, logró el título de "Miss Grandma" a nivel mundial.

"Para ser una barbie he estudiado derecho, entonces tonta, tonta, no soy. Bueno, en algunos momentos de la vida, tonta no, lo siguiente, sobre todo en el amor", reconocía. Además, Isabella confesó cuál es su sueño: "Yo me quiero casar, me encantaría en Las Vega, yo de Marilyn y él de Elvis".

A la tercera va la vencida

Isabella aseguró que "todo el mundo quiere estar enamorado porque no vives la realidad": "Vives un sueño, te haces una película", decía. Antes de encontrarse con su cita, le contaba al presentador cuáles eran sus requisitos: "Que me quiera mucho, me mime mucho y sea un caballero", citaba entre otros.

Y entonces llegó el momento decisivo: Isabella se encontró con Javier, de 65 años en el formato de Warner Bros ITVP España. A lo largo del encuentro, descubrieron muchas de las cosas que tenían en común, como la literatura o la manera de ver el amor. Tras dos intentos, el cuento de Isabella tuvo un final feliz, ya que ambos decidieron seguir conociéndose.