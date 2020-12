Guía del Día de Navidad 2020 en televisión: 'MasterChef Abuelos', 'Tu cara me suena' y "El viaje de Arlo"

El 25 de diciembre suele ser un día tranquilo, para estar con la familia y descansar de la noche anterior. No obstante, este año, el día de Navidad se torna diferente por las circunstancias sanitarias. Seremos menos en casa alrededor de la tele, pero las diferentes cadenas de televisión saben que sigue siendo un día muy especial. Siendo festivo, no tendremos 'Sálvame' en Telecinco, ni veremos las series y programas habituales de Antena 3 o La 1. Si quieres conocer todo lo que han preparado, desde FormulaTV te hemos preparado un resumen para que no te pierdas nada:

La 1

Televisión Española sabe que el día de Navidad tiene a muchos espectadores pendientes de su programación. Por la mañana, podremos disfrutar del 'Telepasión' de la noche anterior por si alguien se lo perdió. Luego, por la tarde, La 1 ofrecerá títulos míticos como "Tú a Londres y yo a California", "La niñera mágica y el Big Bang" (como ya hizo el año pasado), y "Como en casa en ningún sitio". El plato fuerte de la pública llega al filo de las 22:00 con 'MasterChef Abuelos', un especial con el que TVE quiere rendir homenaje a nuestros mayores tras un 2020 muy complicado para ellos sobre todo.

La 2

La segunda cadena mantiene, más o menos, su programación habitual por la mañana. Eso sí, los más religiosos podrán disfrutar de la 'Bendición Urbi et Orbi', espacio al que sucederán diversos espacios musicales de la Orquesta de Radio Televisión Española. Por la noche, tras la emisión de 'Los conciertos de La 2' y 'La suerte está en sus manos', emitirán la película "Cleopatra" de 1963 dentro de 'Días del cine clásico'.

Antena 3

La principal cadena de Atresmedia ha decidido empezar el viernes como si de un día de fin de semana se tratase, pero con una diferencia: no veremos la 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano'. Eso sí, podremos disfrutar de 'Pelopicopata' y 'La ruleta de la suerte'. Tras los informativos, Antena 3 ha programado tres películas navideñas de estreno: "Una Navidad real", "¡Salvemos la Navidad!" y "Buscando a Santa". Avanzando un poquito, para cerrar este 25 de diciembre, 'Tu cara me suena' vuelve a su día habitual para seguir celebrando la recta final de esta octava edición comenzando las semifinales.

Cuatro

Si hablamos de Cuatro, seguro que se nos viene a la cabeza el formato 'Callejeros viajeros'. Bien, la cadena de Mediaset ha optado por llenar su mañana con visitas a todo tipo de destinos, eso sí, con temática navideña. Por la tarde, los niños serán los protagonistas de su parrilla con "Tadeo Jones y el secreto del rey Midas[/a]", "Las aventuras de Tadeo Jones" y "Alvin y las ardillas: fiesta sobre ruedas". Y, siguiendo esta estrategia, el horario de máxima audiencia es para "El viaje de Arlo".

Telecinco

Para diferenciarse de su hermana roja, Telecinco dedicará la mañana a los más pequeños con los mejores momentos de 'Idol Kids', que será el telonero de uno de sus formatos de confianza: 'Socialité'. Tras los informativos del mediodía, la de Mediaset ha programado una de las películas que más rendimiento muestra en televisión: "La proposición", para, justo después, emitir "The holiday (vacaciones)". Por la noche, Carlos Sobera se pondrá al frente de una nueva entrega de 'Volverte a ver'.

laSexta

En esta ocasión, laSexta ha decidido que Glòria Serra sea la reina de sus mañanas con los mejores reportajes de 'Equipo de investigación' justo después de la emisión de la cinta "Pesadillas". Cuando las noticias del canal lleguen a su fin, el cine entrará en juego: "Spiderman" y "Los Goonies" amenizarán la tarde de la cadena verde. En horario de máxima audiencia, como un viernes más, 'laSexta columna' y Glòria Serra (de nuevo) serán los protagonistas de la noche.