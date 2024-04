Por Beatriz Prieto |

Tras hacerse viral en redes pidiendo trabajo como actor años después de formar parte de 'Águila Roja', Guillermo Campra visitó 'Mañaneros' el pasado lunes 8 de abril, donde habló de su situación y cómo había afrontado el gran eco que había alcanzado su vídeo. No obstante, tras su visita, el intérprete decidió publicar un vídeo en redes en el que criticaba el titular que había elegido el equipo del programa de La 1 para mostrar durante su entrevista.

"Ha habido un montón de medios que", arrancaba Campra. El catalán matizó que algunos habían hecho publicaciones con ", porque bueno, de mi vida la verdad es que no tienen mucha idea", lo que no restaba que se mostrara agradecido, con cierta ironía, porque

Campra abordó entonces su visita a 'Mañaneros', donde tuvo "oportunidad de expresarme, pero ha habido una cosa que me ha tocado un poquito, un poquito los...". El actor mostró entonces uno de los titulares que se habían visto en el programa de La 1: "De 'Águilar roja' a números rojos". "¿De verdad tenéis que usar este titular, tío? ¿No hay cosas que decir sobre el tema, que tenéis que poner esa basura?".

"Hablamos de salud mental..."

No obstante, el catalán decidió tomárselo con cierto humor "porque sé cómo funcionan estas cosas, pero a la vez también quiero mandar un mensaje". "Como no sabéis nada de mi vida ni de mi situación, es mejor que no vayáis a poner cosas así", aconsejó Campra, quien señaló que se consideraba alguien "mentalmente fuerte, pero llego a vivir una situación en la que por lo que sea estuviese en números rojos, e igual me hundís la puta vida". "Hablamos mucho de la salud mental, pero luego los propios medios, que son los que más hablan de ello, son los que menos cuidado tienen", concluyó el actor.