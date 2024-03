Pablo Iglesias ficha como colaborador en 'Mañaneros' para la mesa política

Por Sergio Navarro |

"Hoy sumamos un nuevo mañanero a la mesa política", ha anunciado la misma mañana del 25 de marzo Jaime Cantizano desde el programa de 'Mañaneros'. Pero no ha querido estirar demasiado el misterio, dando paso inmediatamente a un vídeo en el que se desvelaba quién es el rostro que se incorpora al programa de Televisión Española.

Pablo Iglesias

"Pablo Iglesias reaparece. Exvicepresidente del Gobierno, exlíder de Podemos y exministro. Pablo Iglesias reaparece y lo hace aquí, en 'Mañaneros'", decía una voz en off acompañando a una sucesión de imágenes del protagonista de la noticia

Hoy sumamos un nuevo mañanero a nuestra mesa de actualidad



? En un rato estará con nosotros @PabloIglesias#Mañaneros25M https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/IkZg5LuHAP — Mañaneros (@MananerosTVE) March 25, 2024

Tal y como anuncia el programa, será a las 13:20 cuando dé comienzo su primera intervención en el magacín de La 1. Como era de esperar, este fichaje ha llamado la atención en las redes sociales y ya están los que aplauden esta decisión y los que están en contra.

¿Guiño a Sumar?

"Me parece muy bien" o "Un gran acierto", dicen algunos, mientras que otros escriben: "Si no puede ser todas las cosas de la vida, se aburre". Sin embargo, el comentario más repetido no ha sido sobre el fichaje, sino por la forma de anunciarlo, ya que Cantizano ha usado el término "sumamos", algo que ha hecho mucha gracia al público pudiendo tratarse de un guiño a Sumar.