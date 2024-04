Por Redacción |

La familia Campos vuelve a estar de actualidad y todo a consecuencia de las polémicas declaraciones que el hijo de Carmen Borrego concedió sobre su madre. Ya vimos la reacción de la afectada a su llegada de Honduras en gala de 'Supervivientes', donde estuvo arropada por Terelu Campos, quien le explicó los principales titulares de la controvertida entrevista.

Pipi Estrada en 'Fiesta'

La brecha entre Borrego y su hijo está siendo comentada en todos los programas de Telecinco y ' Fiesta ' no iba a ser menos. En la tarde del 6 de abril, Pipi Estrada opinaba al respecto,. "Esto les ha venido bien, les ha caído del cielo. Yo me alegro y lo digo de verdad, voy a ser generoso.".

"¿Esto es así?", preguntaba Emma García al resto de tertulianos. "Eso no lo sabemos", comentaba rápidamente Marisa Martín Blázquez. Estrada volvía a tomar la palabra y aseguraba que su expareja ya no trabajaba en 'Mañaneros': "De hecho ha dejado de colaborar en el programa que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba". Iván Reboso optó por cortar a su compañero y defender a la hija de María Teresa Campos: "No seas cínico. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Terelu es una estupenda profesional y no necesita de ninguna portada de su familia para estar en televisión".

Las razones del cese

Con sus palabras, Pipi Estrada aseguraba que el nuevo cisma en el clan Campos había posibilitado la vuelta de Terelu a televisión, dado que regresó a Mediaset para participar en 'Supervivientes' y conceder una entrevista a '¡De viernes!'. "A lo mejor ha dejado un trabajo para coger otro que le interesa más", dejaba caer Martín Blázquez.

No obstante, la posibilidad que planteaba la periodista parece que no es así. La dirección de 'Mañaneros' habría decidido no contar con la colaboradora por desavenencias con los directores por el contenido que aportaba al programa, además de por su actitud hacia otros trabajadores del equipo, según informa El Televisero. Esto no quiere decir que Campos haya salido de Televisión Española, dado que en la misma mañana del 6 de abril estuvo en el plato de 'D Corazón', sino que el vínculo solo se habría roto con 'Mañaneros', que le comunicó su cese dos semanas atrás.