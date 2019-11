El guiño de Albert Rivera a Malú en su dimisión: "Ha aguantado contra viento y marea"

Las elecciones generales del 10 de noviembre se han cobrado su primera víctima política. Albert Rivera anunciaba su dimisión horas después de conocer los resultados electorales del domingo, cuando Ciudadanos pasó de tener 47 diputados en el Congreso a tan solo diez. Una debacle de la que él se responsabiliza en primera persona y, por ello, ha decidido tomar dos decisiones políticas y una personal que atañe, en cierto modo, a su novia Malú.

En una rueda de prensa sin preguntas celebrada este lunes, Rivera ha anunciado su dimisión como presidente de Ciudadanos y ha renunciado a su asiento de diputado durante la legislatura que se abre ahora.: la retirada por completo de la política para regresar a su profesión de abogado.

Albert Rivera durante su dimisión

"Dejo la política y la vida pública, en coherencia con lo que soy, de dónde vengo y lo que pienso sobre la vida y la política", ha comunicado, dejando claro que durante estos años ha "disfrutado muchísimo". "Vengo de la sociedad civil; tengo una profesión, me han enseñado en mi casa a trabajar con mis manos, con mi cabeza, con mis valores, y es lo que quiero hacer", ha añadido, agradeciendo la educación recibida por sus padres.

Rivera ha manifestado su firme intención de dedicarse ahora a su entorno más íntimo, en el que destaca un nombre también conocido en la esfera mediática. Con su relación sentimental con Malú más que confirmada, el ya expolítico ha querido tener unas palabras de agradecimiento con la cantante y rostro de programas como 'La Voz'.

Sus palabras a Malú

"Ha llegado el momento de servir a otra gente", ha anunciado, para proseguir: "De servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen. De servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas de lo que debería y menos fines de semana de los que me tocaban. A mi pareja, que ha estado a mi lado aguantando contra viento y marea en todo momento. A mis amigos, que me veían por la tele y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos o tomando un vino y hablando".

Pidiendo a sus votantes que le permitan seguir su camino, ha querido agradecerles también su apoyo durante este tiempo. "Seguramente cuando me pregunten qué es lo más bonito que he hecho en mi vida diga que servir a España", ha admitido. "Como la vida sigue y las cosas pasan, quiero ser feliz. He sido feliz todo este tiempo pero quiero seguir siéndolo", ha concluido, entre los aplausos de su equipo de Ciudadanos.