Los rostros televisivos comentan los resultados del 10-N: "Qué hago Paco, ¿me mato?"

Las elecciones generales del 10 de noviembre eran las cuartas en cuatro años y el hartazgo de la ciudadanía era más que evidente, ante la incapacidad de los dirigentes políticos de ponerse de acuerdo para formar Gobierno. Por ello, muchos rostros televisivos aprovecharon su popularidad para animar a sus seguidores a dirigirse a las urnas y votar, intentando evitar así una espantada en la participación.

Pilar Rubio, María Castro, Pelayo Díaz, Vicky Martín Berrocal, Rosa Benito, Carlota Corredera... no fueron pocos los famosos que compartieron sus fotos en los colegios electorales. Algunos, los más politizados, no dudaron tampoco en mantenerse al filo de la actualidad y comentar después los resultados de los votantes, que se resumen en la victoria del PSOE, el gran ascenso de Vox y la debacle de Ciudadanos.

La fuerza de la extrema derecha en el Congreso es uno de los aspectos que más preocupa a gran parte de la población. "Algo estamos haciendo mal para que más de tres millones de españoles elijan como opción el odio, la intolerancia, el machismo, el racismo, el maltrato animal, la homofobia, la no-atención al cambio climático...", comentaba Víctor Palmero, uno de los protagonistas de 'La que se avecina'.

El 10-N modificó el tablero de juego pero no dejó clara una salida a la formación de Gobierno y a la consecución de una legislatura completa con normalidad, dado que el reparto de los escaños sigue sin dar una mayoría absoluta. "Si yo fuera analista y me pidieran un titular de las elecciones, lo tendría clarísimo", escribía Ana Morgade, para añadir que "es un 'qué hago Paco, ¿me mato?' de libro". Por otra parte, Carme Chaparro se preguntaba "¿quiénes son esos 'ellos'?" cuando los seguidores de Vox clamaban "¡a por ellos!" en la comparecencia de Abascal, a lo que Anabel Alonso respondía "sean quiénes sean, son españoles".

Si yo fuera analista y me pidieran un titular de las elecciones, lo tendría clarísimo: es un QUÉ HAGO PACO ME MATO de libro. #EleccionesNoviembre2019 pic.twitter.com/wazt1ZEBVc

Yo no pacto. Tú no pactas. Él no pacta. Nosotros no pactamos. VOXotros subís. pic.twitter.com/hZq8gAJTjK