Por Sergio Navarro |

Cada guionista tiene su lugar favorito desde el que escribir, aquella mesa donde en su día a día va a crear personajes e historias que luego regalan al público. Podríamos decir que es un rincón mágico, y precisamente es en el sitio donde surgió y se desarrollaron los guiones de 'Perdiendo el juicio' donde nos hemos juntado con sus guionistas para hablar de la serie ante su estreno en Antena 3. Ellos son Javier Holgado, Susana López Rubio y Jaime Olías y nos cuentan todos los detalles de esta ficción que llega este jueves 12 de febrero en abierto.

Nosotros aspiramos a que nuestra serie pueda convertirse en el tema de la semana

Las series tienen ahora muchas vidas y venimos de que 'Perdiendo el juicio' ha sido un éxito en Atresplayer. ¿Había ganas de que se viera ya en abierto en Antena 3?

Susana: Nosotros hemos crecido con la tele de toda la vida y echamos mucho de menos que las cosas se estiren en el tiempo. Nosotros hemos crecido con la serie semanal. Antes es verdad que las series ocupaban un lugar como muy importante en la vida de la gente porque era el tema de conversación de la semana. Nosotros aspiramos a que nuestra serie pueda convertirse en el tema de la semana, que acompañe a la gente.

Es verdad que hemos estrenado un montón de series en plataforma y aunque llegue a mucha gente, nosotros no nos estrenamos. Pero una serie que se estrena semanalmente tiene mucha más vida y además nos llega, porque vemos los comentarios, vemos la vida en redes. Entonces, aunque se estrenó hace un año, la recepción en Atresplayer fue muy buena y además sabemos que cada semana incrementaba el número de espectadores, que no suele ser el caso, pero lo que nos hace especial ilusión es que se emita en abierto porque además la serie está pensada para el abierto. Antena 3 también tenía esto en mente; decían: "Esto va a funcionar muy bien en abierto". No solo me alegra que sigamos pensando en el tipo de tele tradicional, sino que es que creo que en este momento que se consumen las series como si fueran hamburguesas, creo que pegarte un banquete con primero, segundo y tercero te ayuda a recordarlo luego, y a estar la serie viva y también el recuerdo.

Jaime: Estoy completamente de acuerdo con ellos. Yo no tengo la misma experiencia; solo he estrenado una serie que fue en HBO y fue muy rápido. Se estrenó todo de golpe y es verdad que de repente es como ya está fuera, ya se ve y chimpún. Y este modelo permite que se haga un estreno en una plataforma y luego en abierto, lo cual el modelo híbrido es estupendo.

Amanda, con César detrás, en 'Perdiendo el juicio'

¿Cómo cambia hacer un procedimental en la actualidad respecto a los de los 90 y 2000 que fueron un boom en España?

Javier: Pues sinceramente creo que esta serie, a pesar de que rodada está muy moderna, es bastante clásica en los planteamientos. Es una protagonista que lo pierde todo, tiene que volver a empezar desde abajo y es en esos casos donde se luce y donde la vemos crecer y recuperar un poco su lugar.

Susana: Sí, eso es algo que mucha gente se puede identificar. Y de nuevo también aspiramos a protagonistas memorables. Hace bastante que, como espectadores, no vemos personajes protagonistas, además femeninos, que se queden en el recuerdo del espectador. Y aquí yo creo que Amanda es una protagonista, otra cosa no, pero memorable es.

La gente que quiera el caso semanal lo va a tener, pero la gente que quiera la trama de temporada, también

¿Es complicado a día de hoy conseguir enganchar, semana tras semana, con cada capítulo como habéis conseguido en esta serie?

Jaime: Yo creo que en el abierto a día de hoy es algo complicado para todas las series. Sí, es verdad que nosotros cuando concebimos la serie, sí que la concebimos pensando en el abierto y siempre fuimos con la idea de hacer una estrategia de tramas y de continuidad que funcionase bien dentro del formato abierto, pero a día de hoy es un lugar complicado. Nuestro deseo es enganchar y esperemos que sea así.

Susana: Yo creo que la serie tiene lo mejor de los dos mundos. Porque la gente que quiera el caso semanal lo va a tener, pero la gente que quiera la trama de temporada, también. Y a la gente le ha encantado por el feedback que nos ha llegado.

Javier: Sí, sí. Y además, incluso también para nosotros, es un pequeño colchón el tener esa trama de temporada, porque si hay algún caso que nos podría gustar algo menos, sabemos que la trama de temporada la va a aguantar el espectador. O sea, que nos gustan todos los casos. Pero quiero decir que es verdad que hemos jugado con los dos elementos, que eso yo creo que es la diferencia de otros procedimentales, que la trama de continuidad es más leve o es más emocional. Y aquí es que la trama de continuidad es de misterio.

¿Podéis contar un poco de esa trama?

Javier: Pues mira, Amanda sufre una crisis, que es la abogada número uno de la ciudad y trabaja en los mejores bufetes. Entonces, en un juicio, porque ella está especialmente nerviosa por algo que va a ver el espectador nada más empezar, sufre una crisis de nervios y se le dispara un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo que tenía un poco controlado y latente, pero ahí se le dispara. Entonces, pierde los papeles, tiene que dejar la profesión para intentar centrarse en ella misma y curarse, pero cuando se le acaba el dinero, pues tiene que volver. No encuentra trabajo, salvo en el bufete más mugriento de la ciudad. Pero ahí es donde va a encontrar una nueva familia, va a tener una segunda oportunidad y se va a reinventar. Lo que ella percibía como un castigo lo va a utilizar para resolver muchos casos, porque el TOC le va a hacer que se fije en muchas cosas. La trama de continuidad es cuando, después de haberles ayudado en este bufete de un caso, detienen a su hermana por un asesinato. Entonces, ella se tiene que quedar a defenderla, porque ya no es que esté en juego su profesión, es que está en juego su hermana.

La detención de Daniela, la hermana de Amanda, en 'Perdiendo el juicio'

¿Discutís mucho, siendo tres guionistas, cómo va a desarrollarse la trama arco y cuál va a ser la resolución?

Jaime: La verdad es que tuvimos muy buena idea de cómo iba a terminar la trama arco. Desde el principio teníamos muy claro cómo queríamos que terminase la trama arco, entonces yo creo que no. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo menos experiencia que ellos dos, y trabajar con ellos es prácticamente aprender. Estás con ellos y estás escuchándoles, aprendiendo, y tú aportas tu granito de arena. Mola mucho trabajar de tres, porque ves opiniones diferentes, mecánicas diferentes. Yo creo que he trabajado entre dos y he trabajado entre tres, y me ha gustado la opción de que haya algún desempate.

Javier: Y es que para este género, lo que piensas primero es el final. Desde que nos pusimos a pensar sabíamos quién era el asesino, y cómo lo había hecho, entonces ya luego era construir pistas y caminos para llegar hasta ahí.

Cada entrega va a tener un caso capitular. Contadme con alguna pincelada el favorito de cada uno.

Susana: Pues a mí me gusta uno que además se ha dirigido Jaime Olías, que es el que luego se ha pasado al lado oscuro de director. Y ese me encanta porque es un asesinato que ocurre entre fogones, entre dos cocineros estrella, y me parece que es como muy, no sé, como un clásico que parece Agatha Christie casi. Y Amanda hace como muy de detective, más que abogada, y me encanta.

Jaime: Para mí es el primer capítulo, porque siempre es como el más difícil de sacar, el que más tienes que medir muy bien los ingredientes, y es el capítulo en el que más voces van a opinar, en el que más buscas que la gente se enganche, y me acuerdo que lo exportamos, leerlo y sentirme muy feliz con él. Entonces a mí es como el mejor, siempre será el primer capítulo.

Javier: Hay uno que está protagonizado por Secun de la Rosa, que le para a la policía porque tiene un pequeño accidente con el coche, y cuando le abren el maletero ven que tiene todo preparado para matar a alguien: un saco de cal, unas cuerdas, un azadón... Y entonces su hermana ha desaparecido, y él se tiene que defender de un crimen que en teoría no ha cometido, pero que iba a cometer. La hermana es la que dice. "Mi hermano creo que me quiere matar por estas cosas, pero no lo pueden detener (11:39) porque por intenciones nunca matan a nadie. Entonces es un capítulo que nos hizo mucha gracia de escribir y muy divertido.

Se ha mencionado a Secun pero sé que estáis muy orgullosos de todos los capitulares que han pasado por la serie.

Javier: Es que ha sido la bomba.

Susana: Ha sido divertidísimo.

Javier: Claro, Fele Martínez, Secun de la Rosa, Petra Martínez, Luis Bermejo...

Jaime: ...Laura Galán, Carlos Bernardino...

Jaime, siendo también actor, ¿no pensaste en algún capitular para ti?

Jaime: No, no, no.

Manu Baqueiro y Elena Rivera, en 'Perdiendo el juicio'

Nos habéis contado que Amanda tiene un TOC, ¿cómo lo habéis planteado para mostrarlo de una forma muy respetuosa dentro de que también es una comedia?

Susana: Bueno, tuvimos asesoramiento de un psiquiatra con un especialista en en trastorno obsesivo compulsivo.Entonces, ahí saltábamos con red.

Javier: Y luego es verdad que teníamos que jugar un poco en una fina línea de no hacerlo ni muy dramático ni muy cómico, porque había que ir de la parodia y del drama absoluto. Sí que es inevitable a veces que haya situaciones, que son las más reconocibles, que pueden ser un poco humorísticas. Pero luego también hemos querido tratar lo que a veces puede suponer desde el punto de vista social un trastorno. Amanda en el primer capítulo no encuentra trabajo porque todo el mundo la recuerda por el número que dio y el estigma que protagonizó. Vemos que ella sufre, y nos puede parecer muy gracioso lo de juntar los lápices, pero a ella eso le crea mucha ansiedad. Hemos intentado ser muy respetuosos, empáticos y comprensivos, y por lo que vemos no han molestado a nadie las pinceladas de humor. De hecho, incluso nos han escrito gente que se ha visto más o menos representada.

Es muy guay tener en esta serie una actriz como Elena Rivera

¿Cómo ha sido el trabajo con Elena Rivera y el resto del elenco?

Javier: Yo creo que los actores tenían muchas ganas de hacer estos personajes en general.

Jaime: Era muy guay que Elena, cuando se iba leyendo los guiones, estaba tan implicada en el papel que en algún momento sí nos dijo: "Oye, que había pensado para mi personaje, hacer esto, lo otro...". Hizo un par de sugerencias, además, muy acertadas. A ella misma se la veía con ganas de aportar y nos daba notas muy guays. Es que ella al final, conocía al personaje casi mejor que nosotros. A veces hablaba con ella y me decía cosas que decía: "Ostras, qué bien pensado, qué profundo. Nosotros no hemos bajado tantos pisos, a ese nivel en el que ella bajaba. Es muy guay tener una actriz como Elena.

Al ver esas aportaciones que da y cómo está haciendo la interpretación, ¿ayuda a incorporar estas cosas en siguientes guiones de capítulos?

Susana: Sí, sí.

Javier: Cuando empezó a rodar nos quedaban tres guiones, pero como ya sabíamos de mucho antes que iban a ser ellos, y eso te ayuda. Ella es tan buena, que ya te imaginas en tu cabeza diciendo esas frases. Manu Baqueiro, tal como era el personaje, es que lo clavó. Es que era tal cual lo teníamos en la cabeza.

Susana: Y ya cuando les empiezas a ver material, está guay. Pero es lo que pasa en todas las series, que es un trabajo en común, en equipo, y los personajes nacen.

Si hay segunda temporada, ya tenemos pensado un final sorprendente y con un crimen un poco inexplicable

Antes de que la cadena confirme una renovación, ¿cómo se plantea una segunda temporada? ¿Ya vais trabajando en ella por si acaso?

Susana: Bueno, es que estamos curtidos.

Javier: Pues por ejemplo, hemos visto lo que ha funcionado en la primera y lo que ha gustado al público y a la cadena. Susana: Hemos intentado repetir las claves. Esta vez lo vamos a hacer los diez casos tirando por ahí de misterio, de cosas curiosas, y luego el caso de temporada, que vimos que funcionó, entonces también hemos buscado algo sorprendente para el final y con un crimen un poco inexplicable.

Susana: Podemos decir que la primera temporada nos da la sensación de que es todavía nieve virgen. O sea que llevamos muy poco de todo lo que nos gustaría contar de ese mundo, de esos personajes que tenemos artillería para escalar.

Javier: Sí, sí, podemos contar mil cosas.