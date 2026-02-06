Serie relacionada
Antena 3 sigue apostando por otorgarle un hueco a la ficción española en su prime time. Después de 'La encrucijada', que ha llegado a su fin tras medio año en emisión, es el turno de 'Perdiendo el juicio'. La cadena ya anunció que esta iba a ser la siguiente incorporación a su parrilla y ya le ha puesto fecha de estreno.
'Perdiendo el juicio' llegará al prime time de Antena 3 el próximo 12 de febrero a las 23:00 horas, justo después de 'El hormiguero'. La serie protagonizada por Elena Rivera, Manu Baqueiro y Miquel Fernández ya tuvo su estreno en Atresplayer, como suele ocurrir con las ficciones nacionales, el pasado 23 de marzo. Por tanto, 10 meses después, verá la luz en abierto.
A lo largo de sus 10 episodios conoceremos a Amanda Torres, una abogada de prestigio que sufre un estallido de su TOC en medio del juicio. Esto le provocará que le sea difícil encontrar trabajo, por lo que acaba aceptando un empleo en un bufete decadente donde se intercalarán los sentimientos por su jefe y el proceso de divorcio con su marido.
Javier Holgado y Jaime Olías. A su vez, María Togores, Pablo Guerrero y Jaime Olías firman los créditos de dirección. El reparto lo completan nombres como Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira y Dafne Fernández.
La competencia de la noche
'Perdiendo el juicio' se ha hecho esperar un poco más de lo imaginado, y es que en un principio se planteaba su estreno para el 29 de enero. No obstante, viendo el especial de 'Pasapalabra' por su bote histórico, todo apunta a que Antena 3 prefirió darle un margen para no cortar su emisión.
La serie se verá las caras con 'GH Dúo', en Telecinco; el cine de La 1 y de laSexta y 'Horizonte', en Cuatro. 'La encrucijada' ha firmado datos inestables a consecuencia de su doble capítulo semanal, por lo que la recién llegada tiene la misión de asentarse en la noche y concederle el liderazgo a Antena 3.