Netflix rompe su relación con el diario ABC por un anuncio homófobo

Netflix está de actualidad, pero en esta ocasión no es por las series y películas de su plataforma, sino por sus contratos. La noticia la ha dado el diario ABC, quien ha destacado que el servicio de streaming estadounidense ha roto las relaciones comerciales con su periódico y con su grupo, Vocento, por un "criterio ideológico y no empresarial". El causante habría sido, según Antonio Ábalos, director de marketing de Netflix, "un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años".

Aunque ABC no ha especificado el anuncio al que hacen referencia, podría tratarse de unque fue repartido en marzo de 2017 y que la plataforma ha considerado homófobo. "La compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción", ha indicado el periódico, pero también ha destacado que les parece grave que una multinacional del entretenimiento trate "de, y que lo haga además a partir de una información falaz".

Omar (Omar Ayuso) y Ander (Arón Piper), de 'Élite'

ABC no comparte el mensaje de sus anuncios

Según explican, parece que el diario no está de acuerdo con la opinión de Netflix acerca de vetarles por ese anuncio, ya que, "como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día". Además, el periódico ha indicado que el Observatorio LGTB de Madrid ha ensalzado en más de una ocasión su labor y la lucha contra la homofobia en su crónicas.

El diario va más allá y ha opinado que, aunque respetan su opinión, les parece "especialmente grave" que rompan el contrato ignorando a los más de "21.000.000 de usuarios únicos" del periódico. "Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto", ha explicado ABC. "Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella".