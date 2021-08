La protagonista de 'Love is in the air', una de las series más aclamadas en Turquía, ha anunciado que planea cogerse un descanso. Hande Erçel ha explicado que quiere seguir formándose como actriz, lo cual implica, irónicamente, distanciarse durante un tiempo de su oficio para regresar más adelante con nuevas habilidades y un mayor dominio de la escena.

Hande Erçel en 'Love is in the air'

La segunda temporada de la serie se estrenó en Divinity el lunes 9 de agosto y, a diferencia de su predecesora, que contaba con 39 episodios, es mucho más breve. Y es que la segunda parte cuenta con 11 capítulos, que sirven para culminar la historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat. En Turquía, se lleva emitiendo desde junio y finalizará a comienzos de septiembre, que será el momento en el que Erçel inicie esta pausa formativa.

Como apunta Teamme a partir las informaciones de los medios turcos, este esfuerzo por mejorar como actriz llevará a Erçel a cruzar el Atlántico, ya que su plan es viajar a Los Ángeles para ponerse en manos de la coach de interpretación Lori Lively. Además, la protagonista de 'Love is in the air' aprovechará para poner a prueba su inglés en esta escapada.

Levantando pasiones

La popularidad de Erçel está fuera de toda duda. En los últimos años, gracias a su creciente presencia en la pequeña pantalla, la joven actriz ha ido ganándose al público patrio e internacional, y a día de hoy cuenta con más de 23 millones de seguidores en Instagram. Su impacto no solo se nota en las redes sociales, ya que la industria cinematográfica le ha echado el lazo y este mismo año lanzará "Drunk on Love", la primera película de la que es partícipe.