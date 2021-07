Los cambios de programación de Telecinco de cara a la época estival han terminado por afectar al final de la aclamada serie turca 'Love is in the air'. Hasta ahora, la ficción tenía un lugar destacado en la programación de la cadena principal, pero sus seguidores tendrán que descubrir el desenlace de la historia en Divinity. La franja que solía ocupar la producción turca se reservará para el cine.

'Love is in the air' pasa a emitirse en Divinity]

Una de las películas anunciadas por la cadena ha sido "Yesterday", que se emitirá el próximo martes 27. La mítica "Titanic" también se emitió, el pasado martes 20. Este cambio vendría motivado por el hecho de que el cine, tradicionalmente, suele funcionar muy bien en la época veraniega. Después de 7 meses en emisión, la serie turca había perdido pulso, por lo que pasará a emitirse en la cadena temática.

En Mitele plus también se vieron obligados a cambiar la emisión paralela de 'Love is in the air'. La plataforma de Mediaset rebajó la publicación de nuevos capítulos a los lunes y los jueves. La plataforma manifestó que este cambio se debía a problemas con el doblaje de la serie: "Una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada", concretamente.

¿Y la segunda temporada?

Divinity no solo emitirá el final de la primera temporada de 'Love is in the air', sino que la ficción turca no volverá a Telecinco y emitirá su segunda temporada de forma íntegra en la cadena temática. El estreno de la segunda entrega ya se anuncia como una "llegada en exclusiva a Divinity" y asegura que será todo un cambio respecto a los primeros capítulos con "un inesperadísimo giro de guion en la historia de amor de Eda y Serkan".