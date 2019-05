HBO anuncia que 'Silicon Valley' finalizará la próxima temporada

La próxima temporada de 'Silicon Valley' será la última. Tras meses de intensos rumores, HBO ha confirmado que la comedia finalizará con su sexta temporada. Su última tanda de episodios, que se está haciendo esperar más de lo planeado, estará compuesta por siete entregas que, si nada lo impide, se estrenarán a finales de este mismo año.

El reparto de 'Silicon Valley'

"'Silicon Valley' ha sido un punto culminante de nuestras carreras y nuestras vidas. La echaremos de menos desesperadamente, pero siempre hemos dejado que el viaje de Pied Piper guíe el camino, y la sexta temporada parece ser la conclusión adecuada", afirman Mike Judge y Alec Berg, productores ejecutivos de la comedia, en una declaración conjunta. "Siempre estaremos en deuda con nuestro increíble reparto, equipo y socios de HBO."

'Silicon Valley' sigue los altibajos del emprendedor tecnológico Richard Hendricks (Thomas Middleditch), que intenta triunfar con una startup de compresión de datos, Pied Piper. Desde prácticamente su estreno allá por 2014, la comedia se convirtió en un éxito tanto de crítica como de público. Pero a pesar de su incontestable éxito, en sus cinco temporadas no ha logrado llevarse a casa ningún premio gordo, sin embargo, sus protagonistas masculinos han visto despegar sus carreras. Tal es el caso de Middleditch, Kumail Nanjiani, Zach Woods, Martin Starr y T.J. Miller.

Un plan preconcebido

Judge y Berg llevan años comentado que su plan era que la comedia tuviese seis temporadas como máximo. Sin ir más lejos, Judge declaró en 2017 en una entrevista para The Hollywood Reporter con motivo del estreno de la cuarta temporada que les gustaba que la duración estándar de las comedias de las cadenas de pago fuese de unas seis temporadas.

En todo caso, aunque 'Silicon Valley' tenga los días contados, la relación del dúo con HBO no llegará a su fin a corto plazo. Judge, creador entre otras muchas cosas de la mítica 'Beavis and Butthead', tiene en Cinemax la serie animada 'Tales From the Tour Bus', mientras que Berg es co-showrunner de 'Barry', otro de los grandes éxitos de la cadena y causante del retraso en la producción de la última temporada de 'Silicon Valley'.